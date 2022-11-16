Новогодних украшений не будет: в Днепре директор КП подозревается в хищении 5,4 млн гривен

В Днепре объявили подозрение директору одного из коммунальных предприятий города. Чиновник подозревается в хищении 5,4 млн гривен.

В Днепре чиновник одного из городских коммунальных предприятий подозревается в хищении бюджетных средств. Речь идет о сумме в 5,4 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, один из городских КП объявил тендер на закупку новогодних изделий и иллюминационного оборудования. Ожидаемая стоимость товаров была преднамеренно завышена с целью присвоения бюджетных средств.

"Для реализации преступного плана руководство КП обеспечило победу в тендере подконтрольной столичной фирме, которая через посредника поставила этот товар по завышенным ценам. Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет более 5,4 млн гривен”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В рамках расследования также сообщили подозрение директору фирмы-поставщику.

Отметим, что ранее городской глава Борис Филатов заявил, что в городе новогоднюю елку в этом году ставить не будут. Такое решение он принял после опроса местных жителей, большинство из которых отказалось от празднования.

Напомним, что в Киеве в этом году планируют установить новогоднюю елку. Где именно она будет стоять, пока неизвестно, однако работа по подготовке к ее установке уже начата.

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