Новогодний режим безопасности для украинцев: запреты и штрафы в праздничную ночь
В новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час без послаблений, фейерверки и петарды запрещены, а патрулирование усилят. Что разрешено – объясняет полиция.
Без салютов, без нарушений и с усиленными патрулями. В Национальной полиции напоминают: новогодняя ночь не отменяет правил военного положения, а контроль за их соблюдением в этот вечер только усилят.
Все, что нужно знать украинцам в праздничную ночь – в материале ТСН.ua.
Усиленное патрулирование
В ночь на 1 января по всей Украине будут работать усиленные наряды полиции. Правоохранители будут следить за общественным порядком, соблюдением комендантского часа и запретом на использование пиротехники.
Комендантский час – без исключений
Комендантский час будет действовать без всяких послаблений. Пребывание на улице в запрещенное время может завершиться штрафом или задержанием.
Исключение – воздушная тревога. В этом случае полиция призывает не игнорировать сирены и немедленно направляться в укрытие.
Фейерверки под запретом
Салюты, фейерверки и петарды – под строгим запретом. За нарушение правил тишины гражданам грозит штраф от 85 до 255 грн, а для должностных лиц и ФЛП – до 510 грн.
Использование пиротехники могут квалифицировать как хулиганство, что предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен и даже уголовную ответственность.
В то же время, бенгальские огни и хлопушки разрешены – ими можно безопасно создать праздничную атмосферу.
Алкоголь в общественных местах – тоже под запретом
Полиция напоминает: распитие алкоголя в общественных местах остается нарушением закона. За это предусмотрены штрафы и административная ответственность.
Правоохранители призывают украинцев встречать Новый год ответственно, с уважением к безопасности, к военным и к стране, которая уже четвертый год живет в условиях войны.