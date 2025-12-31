Новогодний режим безопасности для украинцев: запреты и штрафы в праздничную ночь

Новый год / © Getty Images

Реклама

Без салютов, без нарушений и с усиленными патрулями. В Национальной полиции напоминают: новогодняя ночь не отменяет правил военного положения, а контроль за их соблюдением в этот вечер только усилят.

Все, что нужно знать украинцам в праздничную ночь – в материале ТСН.ua.

Усиленное патрулирование

В ночь на 1 января по всей Украине будут работать усиленные наряды полиции. Правоохранители будут следить за общественным порядком, соблюдением комендантского часа и запретом на использование пиротехники.

Реклама

Комендантский час – без исключений

Комендантский час будет действовать без всяких послаблений. Пребывание на улице в запрещенное время может завершиться штрафом или задержанием.

Исключение – воздушная тревога. В этом случае полиция призывает не игнорировать сирены и немедленно направляться в укрытие.

Фейерверки под запретом

Салюты, фейерверки и петарды – под строгим запретом. За нарушение правил тишины гражданам грозит штраф от 85 до 255 грн, а для должностных лиц и ФЛП – до 510 грн.

Использование пиротехники могут квалифицировать как хулиганство, что предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен и даже уголовную ответственность.

В то же время, бенгальские огни и хлопушки разрешены – ими можно безопасно создать праздничную атмосферу.

Реклама

Алкоголь в общественных местах – тоже под запретом

Полиция напоминает: распитие алкоголя в общественных местах остается нарушением закона. За это предусмотрены штрафы и административная ответственность.

Правоохранители призывают украинцев встречать Новый год ответственно, с уважением к безопасности, к военным и к стране, которая уже четвертый год живет в условиях войны.