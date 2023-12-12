Новогодний стол-2024: во сколько обойдется и какие продукты подорожали

Новогодний стол-2024 обойдется среднестатистической украинской семье из 4 человек в 2879 гривен.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

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По его словам, сюда входит новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки. Новогодний стол 2023 года будет на 8,4% дороже, чем в прошлом.

Он добавил, что семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 525 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем 280 грн, а 200 г красной рыбы – 245 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн.

Расчеты ученых Института аграрной экономики свидетельствуют, что салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: колбаса – 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10 % в зависимости от производителя), соленые огурцы – 38 грн за 200 г (+9,2 %), 180 г майонеза – 22 ,90 грн (+6,9% в зависимости от марки).

Салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года – 133,08 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 328,99 грн – на 29 % больше стоимости прошлого года. Фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). Батон белого хлеба обойдется в 28 грн (+8,5 %). Шоколадные конфеты – в среднем 200 грн. за 1 кг (+8,1 %).

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. В общей сложности стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 грн, что на 10,1% больше стоимости новогоднего стола 2023 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 грн.

Напомним, мы рассказывали о салатах на Новый год 2024. Рецепты "Оливье" по-новому читайте по этой ссылке.

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