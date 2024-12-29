Новогодний стол 2025: экономист подсчитал, во сколько он обойдется украинцам

Новогодний стол украинцам обойдется почти в 4000 гривен. Это при условии, если накрывать его с красной рыбой и икрой.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, цены на продукты по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 27-28%. Колбасы на 10%, а овощи, являющиеся основными ингредиентами салатов, — на 60-70%. Картофель подорожал даже больше, чем в прошлом году.

"Это без экзотик. Без красной рыбы, без икры. Если ставить эти вкусности, примерно будет под 4000 грн. Я абсолютно уверен, что украинцы накроют стол на Новый год в полном объеме, как захотят, и встретят так, как это делалось всегда, независимо от того, что на улице война", — говорит Пендзин.

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