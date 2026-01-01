ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
459
Время на прочтение
1 мин

Новогодний заезд не удался: пьяного Санту остановили во время комендантского часа (видео)

Пьяный водитель в костюме Санты нарушил комендантский час под Ровно.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Пьяный Санта за рулем Mercedes

Пьяный Санта за рулем Mercedes / © Национальная полиция Украины

В новогоднюю ночь во время действия комендантского часа патрульные полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по объездной дороге Ровно. Транспортное средство привлекло внимание правоохранителей, поэтому его остановили для проверки.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как сообщил Белошицкий, за рулем находился мужчина в костюме Санта-Клауса. В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра с помощью алкотестера показал 2,25 промилле алкоголя. На водителя составили административные материалы, а автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

По информации полицейских, в целом в новогоднюю ночь на дорогах Украины полицейские составили 135 протоколов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, полиция прокомментировала резонансное убийство в Миргородском районе Полтавщины, по словам местных жителей, сын убил отца.

Ранее местные жители рассказывали, что в Больших Будищах сын убил отца, а также при невыясненных обстоятельствах погибла его сожительница. Сын ранее якобы отбывал наказание в тюрьме за убийство.

Дата публикации
Количество просмотров
459
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie