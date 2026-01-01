Новогодний заезд не удался: пьяного Санту остановили во время комендантского часа (видео)

Пьяный Санта за рулем Mercedes / © Национальная полиция Украины

В новогоднюю ночь во время действия комендантского часа патрульные полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по объездной дороге Ровно. Транспортное средство привлекло внимание правоохранителей, поэтому его остановили для проверки.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как сообщил Белошицкий, за рулем находился мужчина в костюме Санта-Клауса. В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра с помощью алкотестера показал 2,25 промилле алкоголя. На водителя составили административные материалы, а автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

По информации полицейских, в целом в новогоднюю ночь на дорогах Украины полицейские составили 135 протоколов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

