Новогодняя елка: какие цены и когда стартуют продажи

Хорошая елка будет стоить недешево / © Pixabay

Цены на новогодние елки в этом году будут колебаться в пределах 350 гривен — 4 тысячи гривен. Первые площадки по их продаже откроются с 3 декабря.

Об этом рассказал Владимир Лебедко, заместитель директора коммунального предприятия «Свиточ», которое занимается организацией праздничных ярмарок, пишет УНИАН.

«По предварительной информации, цена будет от 350 гривен за сосну и до 3-4 тысяч на импортные деревья, в основном елки», — сказал специалист.

Продавцы в большинстве своем выставляют цены не за погонный метр, а за другие качества, потому что елка или сосна может быть высокой, но некрасивой, и не будет пользоваться спросом.

«Есть достаточно небольшие, 1,2-1,5 метра, очень пушистые, красивые, с большими иглами. Такие, конечно, будут дороже», — отметил Лебедко.

В целом, по словам специалиста, цены в этом году не будут существенно отличаться от прошлогодних.

«Пока нет расценок на хвойные композиции. Но если брать прошлый год, они будут от 200-250 гривен и до 1,5 тысяч. Это прошлогодние цены — я не думаю, что они изменятся в этом году», — добавил он.

