Новогодняя елка в Харькове: мэр рассказал, где установят праздничное дерево

В этом году Харьковская площадь Свободы будет без новогодней красавицы.

Новогодняя елка в Харькове будет установлена на станции метрополитена.

Об этом 6 декабря в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В частности, он отметил, что метро в условиях войны является более безопасным местом, чем главная площадь города.

"Обычно мы наряжали нашу елку-красавицу на самой большой площади Европы в Харькове, но сейчас это невозможно сделать. Поэтому было принято решение, чтобы наряжать елку на станции метро в метрополитене. Это безопасно", — отметил он.

Терехов также добавил, что елка уже завезена, и сейчас начинается процесс ее декорации.

Напомним, в этом году из-за войны и сложной ситуации с электроэнергией ряд населенных пунктов решили не устанавливать новогодние елки. Так, например, от праздничного дерева отказались в Запорожье и Тернополе, а в Ивано-Франковске будет символическая елка с рисунков и без иллюминации.

В Киеве также долго думали над этим вопросом и даже регистрировали петиции как "за", так и "против" установления праздничного дерева. Однако все же главная елка страны в Киеве будет. Правда, в этом году она будет высотой всего 12 метров, ее украсят энергосберегающими гирляндами, а на верхушке новогоднего дерева установят Герб Украины.

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