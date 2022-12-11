Новоназначенного скандального епископа МП в храме в Ивано-Франковске встретили протестами

Акцией протеста встретили в Ивано-Франковске новоназначенного епископа Московского патриархата Никиту Сторожука, говорится в ТСН.

Несколько десятков возмущенных протестующих собрались в храме, но прихожане крепкого телосложения вывели их за дверь. Пытаясь избежать столкновения, люди продолжили протест уже у стен храма.

Новоназначенный епископ недавно был секретарем в Черновицко-Буковинской епархии. Во время недавних обысков СБУ нашла там методички из Москвы, удостоверение оккупантов... Выяснила, что у руководства епархии — российское гражданство.

В то же время появилась информация о причастности батюшки к секс-скандалу — в Сети опубликовали фото Никиты и подростка-хориста.

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Напомним, в Харьковской области Служба безопасности Украины завершила проверки в храмах и монастырях Московского патриархата, была обнаружена прокремлевская литература, сухпайки оккупантов и большие суммы наличных денег в разной валюте. В одной из церквей, где собственно и нашли российские сухпайки, обнаружили еще и монаха с паспортом Российской Федерации. Правоохранители проверяют, был ли он привлечен к разведывательно-подрывной деятельности вражеских спецслужб.

Все материалы, найденные во время обысков, были направлены на экспертизу. Всего за сутки сотрудники СБУ вместе с пограничниками и нацгвардейцами проверили 14 учреждений, принадлежащих Московскому патриархату.

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