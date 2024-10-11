"Новообразованные бригады – откровенное дерьмо": военный резко высказался по поводу ситуации в ВСУ

Военный резко высказался о низкой эффективности вновь созданных подразделений. Это оказывает непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

Об этом написал старший сержант роты, командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов.

Весь фронт держится на энтузиазме командиров, которым не похуй на о/с и на территорию за которую они стоят. командиров-идиотов", – заявил он.

Он добавляет, что смотря на эту ситуацию встает вопрос: "Почему не создан высший военный орган, определяющий боевую эффективность того или иного подразделения, почему не установлены какие-либо минимальные требования к вновь созданным подразделениям, почему не расформируют подразделения, не представляющие никакой целесообразности?"

"Люди снимаются с позиций при любой угрозе, даже не понимая что такое "навязать бой", так происходит когда во вновь созданных подразделениях нет координации управления, поддержки огневых средств, четких задач и коллектива, который мог бы воспитать "стержень бойца" у новеньких ", – объяснил Бунятов.

Эффективность подразделений, не имеющих своего отбора и времени для подготовки пехоты, полностью зависят от РУБпАК. Нет дронов и обеспечения? Подразделение "дыра", таких у нас много. Для того чтобы нормально наладить с нуля работу одного взвода РУБпАК нужно +-4 млн грн (не считая дроны). Если у тебя нет возможности добыть эти средства, говорит он, "бери и вешайся". А о БпАК и говорить нечего.

"Вместо того, чтобы дать людей боевым бригадам с готовой базой, наше командование создает кучу новых организмов, распихивает туда офицеров, которые выгнали из других бригад, не дает этим бригадам достаточного количества времени для комплектования," а затем "спрашивает" из них, как от условной 3 ОШБр.

Как акцентирует боец, все вышеперечисленное сейчас влияет на Покровское и другие направления.

"Откровенно говоря п****и давят дай Бог, о слажении тяжело что-то говорить, потому что туда напихали кучу отдельных бригад и батальонов, которые никак не взаимодействуют между собой. На днях пи***и взяли трофейную "Брэдли" и уже успели покошмарить ею наших, хорошо, что БК было не так много и наши ее уничтожили", — подытожил военный.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 169 боевых столкновений. Значительно возросло количество вражеских атак на Лиманском направлении.

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