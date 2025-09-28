- Дата публикации
Новопавловское направление: враг продвинулся на два километра возле Успеновки и Новогригорьевки
В Новопавловском направлении ситуация остается напряженной.
На Новопавловском направлении, особенно в его южной части - на стыке Днепровской, Донецкой и Запорожской областей - фиксируется глубочайшее проседание линии фронта.
Об этом 28 сентября 2025 года сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
По его словам, российские войска дополнительно продвинулись примерно на два километра в сторону Успеновки и на столько же — в направлении Новогригорьевки, достигнув окрестностей села, хотя без закрепления позиций. Также от Березовки оккупанты двигаются на Орестополь, что для них удобнее из-за рельефа местности — между оврагами.
Мирошников отмечает, что ни на одном из участков враг пока не остановлен и даже не приостановлен. Несмотря на кадровые изменения в командовании корпусов и бригад, ответственных за это направление, положительный эффект пока не виден — враг продолжает продвигаться стабильными темпами.
Напомним, что ранее сообщалось, что россияне продвинулись по нескольким направлениям .