Новороссийск, Павлоград и Червоноград: в Украине переименуют более 300 населенных пунктов

В декоммунизацию попали города, название которых причастно к РФ.

Совет планирует переименовать более 300 тысяч населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка.

Об этом говорится в проекте постановления №11188.

Отмечается, что у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Соответствующий термин имели и населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам языка.

Если решение принятия не было, то за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.

Среди названий, которые предлагают переименовать, в частности: Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.

Переименуют также и такие города:

Новомосковск Днепропетровской области на город Самар;

Павлоград Днепропетровской области на город Матвеев;

Синельниково Днепропетровской области на город Роднополье

Первомайск Днепропетровской области на город Шахтерское

Первомайск Луганской области на город Сокологорск

Червоноград Львовской области на город Шептицкий

Южноукраинск Николаевской области на город Гард

Первомайск Николаевской области город Ольвиополь

Южный Одесской области на город Порт-Анненталь

Дружба Сумской области на город Хутор-Михайловский.

Напомним, в селе Большая Скелева Светловодской общины (Кировоградская область) власти демонстративно глумятся над законами о декоммунизации и деколонизации. Речь идет о переименовании улицы 1 мая.

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