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Новороссийск, Павлоград и Червоноград: в Украине переименуют более 300 населенных пунктов

Новороссийск, Павлоград и Червоноград: в Украине переименуют более 300 населенных пунктов

Декоммунизация в Украине / Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

В декоммунизацию попали города, название которых причастно к РФ.

Совет планирует переименовать более 300 тысяч населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка.

Об этом говорится в проекте постановления №11188.

Отмечается, что у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Соответствующий термин имели и населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам языка.

Если решение принятия не было, то за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.

Среди названий, которые предлагают переименовать, в частности: Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.

Переименуют также и такие города:

  • Новомосковск Днепропетровской области на город Самар;
  • Павлоград Днепропетровской области на город Матвеев;
  • Синельниково Днепропетровской области на город Роднополье
  • Первомайск Днепропетровской области на город Шахтерское
  • Первомайск Луганской области на город Сокологорск
  • Червоноград Львовской области на город Шептицкий
  • Южноукраинск Николаевской области на город Гард
  • Первомайск Николаевской области город Ольвиополь
  • Южный Одесской области на город Порт-Анненталь
  • Дружба Сумской области на город Хутор-Михайловский.

Напомним, в селе Большая Скелева Светловодской общины (Кировоградская область) власти демонстративно глумятся над законами о декоммунизации и деколонизации. Речь идет о переименовании улицы 1 мая.

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