Новороссийск, Павлоград и Червоноград: в Украине переименуют более 300 населенных пунктов

В декоммунизацию попали города, название которых причастно к РФ.
Совет планирует переименовать более 300 тысяч населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка.
Об этом говорится в проекте постановления №11188.
Отмечается, что у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Соответствующий термин имели и населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам языка.
Если решение принятия не было, то за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.
Среди названий, которые предлагают переименовать, в частности: Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.
Переименуют также и такие города:
- Новомосковск Днепропетровской области на город Самар;
- Павлоград Днепропетровской области на город Матвеев;
- Синельниково Днепропетровской области на город Роднополье
- Первомайск Днепропетровской области на город Шахтерское
- Первомайск Луганской области на город Сокологорск
- Червоноград Львовской области на город Шептицкий
- Южноукраинск Николаевской области на город Гард
- Первомайск Николаевской области город Ольвиополь
- Южный Одесской области на город Порт-Анненталь
- Дружба Сумской области на город Хутор-Михайловский.
Напомним, в селе Большая Скелева Светловодской общины (Кировоградская область) власти демонстративно глумятся над законами о декоммунизации и деколонизации. Речь идет о переименовании улицы 1 мая.
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