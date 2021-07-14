Новорожденные и жара: что нужно знать и как защитить ребенка

Новорожденные и жара: что нужно знать и как защитить ребенка

Малыши нуждаются в особом уходе в жаркие дни.

Сколько ни готовься к рождению ребенка, а с появлением малыша возникает куча вопросов. В частности, как действовать в жару: как одеть, когда гулять и надо ли давать воду.

В Министерстве здравоохранения Украины собрали несколько советов, как облегчить состояние ребенка в жаркие дни и не навредить новорожденному.

Также читайте Как избежать обезвоживания в жару: советы Минздрава

Избегайте прямых солнечных лучей, если УФ индекс выше 3. Конечно, во время прогулки или поездки в авто солнце может попадать на кожу ребенка. В таких случаях открытые участки тела накройте легкой пеленкой и наденьте шляпу с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Старайтесь гулять в тени, выбирать коляску светлых цветов или с УФ фильтром.

Не перегревайте малыша. Разденьте ребенка до подгузника, а если есть возможность, то и его снимите. Дома или в тени ребенку не нужна шляпа. Кожа головы у новорожденного отвечает за терморегуляцию тела. Поэтому головной убор будет способствовать перегреву тела. Также не накрывайте ребенка одеялом. Все это повышает температуру тела и вызывает появление потницы. Это раздражение кожи, которое требует лишь гигиены и очень редко - лечения.

Купайте ребенка. В жаркие дни делайте это чаще, даже если пуповинный остаток еще не отпал (после купания его просто хорошо просушите полотенцем). Промывайте все складочки. Обмывайте ребенка прохладной водой (примерно 32 градуса) несколько раз в день.

Пользуйтесь кондиционером. Благоприятная температура для новорожденного — ориентировочно от 18 до 22 градусов тепла. Если вы пришли с улицы, где +30, то температуру в комнате снижайте постепенно. Если у вас нет кондиционера, пользуйтесь вентилятором с опцией изменения направления воздуха.

Чаще предлагайте грудное молоко, поскольку оно на 87% состоит из воды. Прикладывайте ребенка и кормите по требованию, а не по графику. Это также поможет настроить лактацию. Если у вас искусственное кормление, сократите интервалы кормления предварительно посоветовавшись с педиатром об объеме порции.

Напомним, как извлечь клеща. Инструкция от кандидата биологических наук.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку