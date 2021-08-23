Новорожденный малыш получил ожоги из-за недосмотра персонала в перинатальном центре Запорожья

Полиция открыла дело.

В перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.

Об этом сообщает Национальная полиция.

К правоохранителям обратился отец крошки. Полиция установила, что ребенок родился 20 августа путем кесарева сечения и две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате младенец получило ожоги спины I степени и ягодиц II степени. Сейчас состояние ее стабильное.

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Сотрудниц перинатального центра отстранили от выполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения служебного расследования.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

По статье предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас проводят досудебное расследование.

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