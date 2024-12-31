Новости, разорвавшие Сеть: врачи в "зелени", рейды ТЦК и "закон о 3 ветках"

Врачи, купающиеся в миллионах "зелени", масштабные рейды работников ТЦК на концертах и новые законы, которые просто не налезают на голову.

Чего только не приходилось видеть украинцам в новостной ленте в 2024-м году. Однако даже самые абсурдные и возмутительные ситуации наш народ воспринимал с юмором.

Какие новости в этом году разорвали соцсети и какой жемчуг из них творили украинцы – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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"Чтобы не плакать, мы смеялись"

"Спрашивают жену, где ты берешь деньги. Она говорит: "В тумбочке". Ей говорят: "А кто кладет в тумбочку деньги?". Она говорит: "Не знаю". Почти так произошло и с руководительницей медико-социальной экспертной комиссии Хмельнитчине, семья которой в этом году, вероятно, сорвала наибольшую реакцию соцсетей. и ее сына, который является руководителем облуправления пенсионного фонда, нашли лишь наличными почти 6 млн долларов в разных валютах Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, текущую воду и на то, как работает ДБР.

В сети мгновенно распространились видео и мемчики, главными героями которых стали горе-чиновники из Хмельницкой области.

Эффектно позирует, правда? Но сюр на этом не кончается. Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Вот кому бы такое счастье на голову упало. Также у чиновника в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а еще ряд поддельных медицинских документов, списки «уклончан» с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины обнаружили 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн долларов, брендовые украшения и т.д. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Более того, семье топчиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

"Королевой", которой "можно все", у которой деньги почти в каждом углу квартиры, оказалась руководительница Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. Более того, женщина еще и член депутатской фракции "Слуга Народа" Хмельницкого облсовета, главный врач КЗОЗ "Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", Заслуженный врач Украины. Согласно декларации за 2023 год, по месту основной работы главный врач получила 597 тысяч 300 гривен. Среди других доходов – более 15 миллионов гривен и 70 тысяч долларов наличными. Как-то не вяжется с картинкой, которую мы видим.

Какое наказание

Через несколько дней суд отправил Крупу под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен. После этого Офис генпрокурора передал дело от ДБР на доследование по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро. ВАКС арестовал денежные средства, изъятые во время обысков в разных местах. 21 ноября апелляционная палата ВАКС оставила под стражей главу Хмельницкой МСЭК, но уменьшила залог до 300 млн грн. А 28 ноября следователь судья ВАКС постановила продлить срок досудебного расследования на 6 месяцев – до 5 апреля 2025 включительно. Вот что бывает, если деньги в тумбочке появляются незаконным способом.

Рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

А эта история о том, как строки Вакарчука "отпусти, я умоляю отпусти" приобрели новое значение. Осенью группа "Океан Эльзы" отметила свое 30-летие, и именно к этой дате приурочила свои октябрьские шоу в столице. Первый праздничный концерт прошел 11 октября. После завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и СП вместе с полицией. Они проверяли военно-учетные документы у военнообязанных. Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто. Во время общения со стражами порядка не обошлось без инцидентов. Один из посетителей не мог понять, за что его задержали. Очевидцы этого инцидента начали выкрикивать "Позор" в адрес сотрудников полиции.

Чем дальше – тем интереснее. После этого инцидента "добровольная мобилизация" у Дворца спорта продолжилась. Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.

Реакция сети

Облава ТЦК после концерта "Океана Эльзы" вызвала шквал эмоций в социальных сетях. В частности, на сообщение о рейдах ТЦК отреагировал депутат Николай Княжицкий.

Политик добавил, что после этого не стоит удивляться "русской попсе и языку на улицах Киева, предателям и коллаборантам и увеличению беглецов через Тису".

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев написал, что проверка документов после концерта "Океана Эльзы" не представляет угрозы для украинской культуры.

Реакция Вакарчука

Впоследствии на события после концерта “Океана Эльзы” отреагировал и лидер группы Святослав Вакарчук.

Реакция правоохранителей

Как известно, это был первый большой концерт в последние годы. Этот концерт "Океана Эльзы" посвящен 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы. Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка возле Дворца спорта в тот день поступило "сверху".

К этому правоохранители добавили, что инициатива проведения рейда с высокой вероятностью шла не от руководства полиции, а, скорее всего, именно от военных, на которых возложены функции мобилизации.

Реакция Киевского ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП также прокомментировали резонансный рейд у Дворца спорта 11 октября на концерте группы "Океан Эльзы". Говорят, конфликтных ситуаций с участием их военных зафиксировано не было. Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК в ответ на запрос "Укринформа".

Рейды по всей стране

Переполох с ТЦК только начался с концерта "Океана Эльзы". Далее рейды были по всей стране – во Львове, Хмельницком, Черкассах, Буковеле и Одессе.

Закон о дровах

А еще в конце 2024 украинцев вздумали штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов. Соответствующий законопроект №9665 10 октября поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Следовательно, украинцы могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов. Или штраф в размере от 34 тысяч гривен. Причем наказание предусмотрено даже за небольшое количество древесины от 1 кубического метра. Документ вызвал огромную обеспокоенность среди населения, особенно среди жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья.

Громкая реакция общества на закон "о трех ветках", как его уже окрестили в народе, не утихала долго. В Сети появлялись все новые и новые мемчики и комментарии. В Сети шутят, что теперь работники Государственного бюро расследований будут приходить с обысками к бабушкам и дедушкам, которые запаслись древесиной на зиму.

А вот что говорят одесситы об этом законе. Журналисты "Думской" поинтересовались у людей, что они думают о штрафах и реальном сроке за решеткой за хранение дров без чеков.

Кого будут проверять

Однако закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов, угрожает только рубящим и крадущим дрова в больших объемах. В то же время никаких проверок рядовых граждан не будет. По крайней мере, так утверждает народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новости.LIVE.

Он заверил, что проверок простого населения относительно количества дров для отопления собственных помещений не будет.

Штрафы и тюрьма

Законопроект «о дровах» имеет целью предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине. Он предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении. Также приближает украинское законодательство к законодательству Европейского Союза, отмечают инициаторы документа. Однако штрафовать граждан предлагается даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м. Если дров будет меньше чем на 30 000 гривен, то законом предусматривается админответственность, то есть штрафы. Однако если окажется, что вы злостный правонарушитель, то документом предусмотрена даже уголовная ответственность.

Камельчук также подчеркнул, что противники законопроекта пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и наживающимися на рубке леса коррупционерами. Однако пока не понятно, как правоохранители будут устанавливать, а когда люди заготавливали дрова — в этом году, в прошлом, или, возможно, и вообще несколько лет назад? А суммы штрафов – просто заоблачные.

Почему критикуют законопроект

В Сети много критикуют законопроект, в том числе юристы. Мол, ужесточение ответственности за вырубку деревьев и незаконное хранение дров может иметь негативные последствия для жителей деревень, для которых дрова – основной вид топлива зимой. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, что с одной стороны – закон защищает растительный и животный мир. С другой стороны, закон действительно затрагивает интересы владельцев частных домохозяйств, для которых лес является распространенным, а иногда единственным источником отопления. Марина Бекало считает, что указанный закон должен содержать переходные положения. То есть период, за который граждане не привлекались бы к ответственности за сохранность дров на своих участках без подтверждающих документов. К примеру, до следующего зимнего сезона или дольше.

Какие документы на дрова нужно иметь

В подтверждение происхождения дров владелец домохозяйства должен иметь документ, подтверждающий закупку: онлайн заказ, накладная, договор, квитанция на оплату и т.д.

Кроме того, она напомнила, что ст. 30 Конституции Украины предусматривает запрет проникновения в жилье или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска без мотивированного решения суда. Следовательно, без соответствующего решения суда правоохранительные органы не могут проникнуть на территорию частного домохозяйства с обыском и осмотром с целью выявления незаконного хранения дров на зиму.

Что говорят в ОП

В свою очередь, в ОП отметили, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек, поэтому президент Владимир Зеленский не подпишет закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов. Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "ВВС Украина".

Напомним, в 2024 году СБУ стала одним из ключевых звеньев Сил Безопасности и Обороны благодаря успешным операциям на фронте и в тылу. Подрывы десятков НПЗ и постоянный хлопок на россии, мощная работа морских дронов и ликвидации военных преступников – все это результаты работы СБУ в этом году.

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