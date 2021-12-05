Новости с фронта: на Донбассе за сутки не зафиксировали нарушений режима тишины

Новости с фронта: на Донбассе за сутки не зафиксировали нарушений режима тишины

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в зоне проведения ООС.

На востоке Украины 5 декабря по состоянию на 07:00 не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны военных подразделений Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции объединенных сил.

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"За прошедшие сутки, 4 декабря, и по состоянию на 7 часов утра 5 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, что масштабное военное вторжение России в Украину может состояться в начале 2022 года. Война может начаться с трех этапов наступления не менее 175 тысяч военных в РФ.

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