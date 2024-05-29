Новостройки зарастают сорняком: мариупольцы жалуются на бездействие оккупантов

Россияне в своем репертуаре.
Оккупанты постоянно пиарят новый ЖК "Невский" в Мариуполе. Впрочем, новостройка уже успела зарасти травой в человеческий рост. Люди обращались к коммунальщикам, но все напрасно.
Об этом пишет Мариупольский городской совет.
Сначала подвалы новостроек затапливало канализационными отходами, а теперь вокруг многоэтажек все заросло сорняком. Как отмечают в горсовете, жители неоднократно обращаются в ЖЭК, но безрезультатно. Мол, покос "в порядке очереди".
"В Мариуполе не хватает техники для покоса, поэтому город каждую весну и лето "зарастает". Оккупанты уничтожили коммунальную технику, а теперь получили последствия. А люди – возможны аллергические реакции", – констатировали в городском совете.
Раньше говорилось, что в Мариуполе у местных из крана течет ржавая вода.
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