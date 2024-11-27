Нововведение в военном учете: что нужно знать украинцам

На военный учет будут становиться с 16 лет

Военный учет в Украине делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Все украинцы, становящиеся на военный учет, обязательно проходят медкомиссию.

Какие нововведения по военному учету ввели в Украине в этом году – читайте в материале от ТСН.ua.

Экспериментальный проект

В августе Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

В ней говорится о взятии на военный учет ребят в возрасте от 17 до 25 лет, без прохождения военно-врачебной комиссии.

Молодые люди от 16 до 25 лет, которые обращаются за оформлением паспорта, тоже будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.

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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

В Украине сформируют перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПУР и подлежат постановке на военный учет.

Как отметили в Минреинтеграции, такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Усиление военного учета

Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что СБУ, разведка и Нацполиция теперь будут обмениваться с ТЦК данными о гражданах через электронную систему. Как рассказал чиновник, правоохранители смогут быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы. По мнению министра, новые правила усилят обороноспособность и сделают военный учет более прозрачным.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны. Это решение о возобновлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно исполняет свой долг перед Родиной", – подчеркнул чиновник.

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Как уточнили в Аrmyfm, речь идет о внедрении электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. При отсутствии технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию.

Всех военнообязанных будут ставить на учет

В реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг" на военных учет поставят всех мужчин от 16 до 60 лет, даже без визита в ТЦК и прохождение медосмотра.

Об этом заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью порталу DOU.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, согласно постановлению 932 "Оберіг" стали наполнять данными о мужчинах 16-60 лет. Ранее реестр не располагал информацией о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК. Однако произошли перемены.

Налажен обмен данными между реестром "Оберіг", Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Ранее, Екатерина Черногоренко рассказывала, что поставка на военный учет призывников и военнообязанных будет происходить без визита в ТЦК и прохождение военно-врачебной комиссии, а также независимо от пребывания гражданина на территории Украины или за границей. Это позволит ускорить формирование актуальной базы данных обо всех украинцах, которых могут привести к службе в армии.

Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы. Все необходимые данные будут собираться из других реестров"

Таким образом, информационное взаимодействие между электронными ресурсами обеспечит автоматическую актуализацию базы данных "Оберіг" и своевременную постановку на военный учет всех граждан Украины мужского пола.

Военный учет в Украине от 16 до 25 лет

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №932, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники, в том числе и находящиеся за границей.

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Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, будут внесены в реестр "Оберіг" без прохождения ВЛК.

Мужчины за рубежом будут проходить проверку своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита". В частности, если из реестра "Оберіг" поступят сведения о недействительности военно-учетного документа, работник обособленного подразделения сообщит об отказе в оформлении паспорта.

По информации заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, автоматическое взятие на учет мужчин 16-25 лет будет продолжаться в течение года. После этого цифровая команда Минобороны подготовит отчет, и, если результат будет положительным, урегулирует процесс законодательно.

Согласно постановлению правительства, взятие на военный учет украинцев от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется представителями ТЦК по месту жительства. Взятие на военный учет тех, у кого отсутствует зарегистрированное место жительства, будут осуществляться определенными Генштабом ТЦК.

Мужчины с инвалидностью или имеющие тяжелые заболевания в возрасте от 16–25 лет должны подать документы об этом на рассмотрение ВЛК.

Стоит отметить, что ранее Екатерина Черногоренко анонсировала запуск электронной ВЛК 2025 года. Она рассказала, что это будет происходить путем обмена данными между реестром "Оберіг" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

Первичный военный учет

Юноши в возрасте от 17 лет до наступления призывного возраста приписываются к призывному участку, работающему во всех районных ТЦК. Ребята в 17 лет должны стать на первоначальный военный учет – учет призывников, рассказал руководитель сектора мобилизационно-оборонительной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

По его словам, списки юношей берут в учебных заведениях, а с ноября по декабрь проводится основная приписка согласно утвержденным графикам". В 17 лет ребята проходят ВЛК. После этого им выписывают приписное свидетельство, данные по которому будут вносить в базу "Оберіг".

Как пояснил представитель ТЦК, это первая стадия для подготовки призывника. После 25 лет эти юноши автоматически подаются на учет военнообязанных. Если юноша вовремя не приписался к призывному участку, не прошел ВЛК, то в течение года производится дописка. Если не выполнить эти требования – тогда ребятам будет грозить штраф.

В частности, в Минобороны отметили, что люди от 18 лет могут сгенерировать военно-учетный документ в мобильном приложении "Резерв+".

Изменения в правилах ВЛК

Согласно приказу № 686, Министерство обороны Украины внесло важные изменения в Положение о военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины.

Военная адвокат Дарья Голодняк рассказала, что основным изменением в распоряжении является установление четких сроков проведения медицинских осмотров и исследований. Теперь общий срок проведения медицинских осмотров – не больше 4 дней. При необходимости срок может быть продлен, но не более чем на 14 дней.

За этими изменениями военнослужащие или военнообязанные смогут быстрее получить результаты осмотра.

Также изменились степени годности. Согласно Таблице расстройств болезней, диагнозов, теперь профильные статьи по-прежнему делятся на подпункты, которые по-новому соотносятся к степени пригодности:

пригоден к службе;

пригоден к ТЦК и СП/тыловым частям;

временная непригодность с пересмотром;

непригоден к службе.

Ранее категория "непригодная с исключением из военного учета" позволяла военнообязанным с серьезными диагнозами быть полностью исключенными из реестра. Однако теперь это понятие упразднено.

Теперь если по состоянию здоровья лицо непригодно к военной службе, оно все равно остается военнообязанным. Это означает, что даже в этом случае гражданин будет состоять на соответствующем учете. Это исключает возможность освобождения от военного учета.

Стоит отметить, что лица, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную ВЛК до 5 февраля.

"Оберіг" и "Резерв+"

"Оберіг" – это единственный электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, который собирает, хранит и обрабатывает данные для военного учета.

Раньше вся информация хранилась по большей части в бумажных карточках в ТЦК. Эти данные можно было легко "потерять" или потерять.

Данные для реестра военнообязанных "Оберіг" собирают из уже имеющихся реестров – от Министерства финансов, МВД, Министерства образования и науки, Государственной судебной администрации, Пенсионного фонда, Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, ЦИК, Государственной пограничной службы.

Электронный кабинет военнообязанного и его приложение "Резерв+" — это точка доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". В приложении можно обновить или предоставить данные о статусе.

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В частности, в приложении военнообязанные могут обновить персональные данные без визита в ТЦК, оформить отсрочку от мобилизации. По данным Министерства обороны Украины, уже 100 тысяч украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации через мобильное приложение "Резерв+".

В частности, в приложении для военнообязанных "Резерв+" планируется ввести функцию онлайн-оплаты штрафов за нарушение военного учета и электронные направления на военно-врачебную комиссию.

Напомним, возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн заработала в приложении "Резерв+" от 9 ноября.

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