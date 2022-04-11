Нововведения для водителей во время войны: какие правила действуют

Нововведения для водителей, которые будут действовать в период военного положения / pixabay.com

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, поэтому государство вынуждено изменять некоторые правила и законы для ускорения определенных процессов. Временные изменения затронули и правила дорожного движения. О нововведениях читайте в материале ТСН.ua.

Запрет на использование видеорегистраторов

Во избежание разглашения информации противнику о перемещении военных сил Украины и ходе выполнения задач ВСУ водителям авто- и мототранспорта запретили использовать видеорегистраторы. Данный запрет действует во всех регионах страны, а не только там, где ведутся активные боевые действия.

Кроме этого запрещено вести видео- и фотосъемку:

объектов общего назначения;

дорог общего использования;

блокпостов;

объектов инфраструктуры;

перемещение и расположение войск ВСУ;

укреплений.

Новые правила управления грузовиками

В настоящее время управлять грузовиками (транспортные средства категорий С и С1) имеют право также и водители, имеющие удостоверение категории В. Напомним, что водительское удостоверение категории В означает, что человек может управлять автотранспортом, вес которого не превышает 3 500 кг с количеством сидячих мест ( вместе с водителем) не больше восьми.

Данное решение было принято после того, как образовался дефицит водителей грузовиков после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Разрешение ездить с просроченными водительскими правами

Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, водители имеют право использовать просроченные водительские права (в бумажном или электронном виде) на территории страны.

До окончания войны срок предоставления административных услуг и выдача разрешительных документов приостанавливается. Все остановленные сроки будут восстановлены через месяц после отмены военного положения в Украине.

Отмена медицинской справки и прохождение экзамена при замене водительского удостоверения

На период действия военного состояния отменена необходимость получения медицинской справки о пригодности к управлению автотранспортом и прохождению экзаменов при замене или потере водительского удостоверения. Это решение было принято во избежание скоплений людей и техники. Также отменили теоретический экзамен для водителей, которые должны были проходить переподготовку из категории В на категории С или С1 (при наличии опыта управления более трех лет).

Сроки подготовки водителей грузовиков (категории С и С1) также были сокращены. К ежедневным часам обучения добавили 3 дополнительных часа (было 2 часа — теперь 5 часов).

В течение года со дня окончания действия военного положения в Украине водители, которые будут иметь свидетельство об окончании автошколы, смогут сдать экзамены, пройти медицинское освидетельствование и получить водительское удостоверение. Это будет возможно даже в том случае, если срок действия свидетельства к тому времени уже истечет.