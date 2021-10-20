Нововведения от налоговой для украинцев: из зарплаты в конвертах нельзя будет купить авто и дом

Нововведения от налоговой для украинцев: из зарплаты в конвертах нельзя будет купить авто и дом

Доказывать легальность происхождения доходов на такие приобретения придется не налоговой, а украинцам.

В Украине со следующего года заработают новые методы контроля покупок украинцев. Чтобы приобрести квартиру, придется доказывать, что "белой" зарплаты хватает на такое приобретение.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

В Украине налоговики могут написать письмо финучреждениям и получить данные с любого счета. Также банки могут самостоятельно обратиться в правоохранительные органы и в налоговую, если им удалось раскрыть финансовые махинации своего клиента.

Также следует учитывать, что банк обязан проводить проверки:

следить за операциями своего клиента;

убедиться, что свои деньги клиент заработал легально.

В Государственной налоговой службе рассказывают, что уже в 2022 году налоговики смогут проверять покупки и имущество. И в этой ситуации доказывать легальность происхождения доходов на такие приобретения придется не налоговой, а украинцам. И если человек не смог объяснить, откуда взялись деньги на покупку дома или машины, придется заплатить подоходный налог в размере 18% от той суммы, которую планировали потратить.

Напомним, что в Украине возрастет налог на недвижимость. Размер налога зависит от показателя минимальной заработной платы в стране.

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