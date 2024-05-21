Нововведения в мобилизации: работодатели должны вручать повестки и доставлять работников в ТЦК

Работодатели также должны уведомлять ТЦК о работниках, которые отказались от повесток, и о тех, кто написал заявление на увольнение.

Кабмин обязал работодателей содействовать проведению мобилизации в Украине. Так, они должны вручать повестки работникам и по требованию доставлять их в ТЦК.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 16 мая №560.

Правительственное постановление предусматривает, что работодатели теперь имеют право не только выдавать повестки своим работникам, но и доставлять их в ТЦК, если на это есть соответствующее требование.

В документе указан четкий порядок действий украинских работодателей по выполнению новой обязанности по мобилизации. Так, по требованию военной администрации или ТЦК работодатели должны известить своих работников-резервистов или военнообязанных о проведении мобилизационных мероприятий.

Соответствующий приказ предприятия должен содержать информацию про основание и цель его выдачи, а также список работников, которых касается оповещение о мобилизации, место, время и способ доставки работников в ТЦК. В приказе должны быть определены уполномоченные лица, которые будут вручать работникам повестки под их личную подпись.

Постановлением предусмотрена обязанность работодателей обеспечивать информационную составляющую по оповещению о мобилизации. В течение трех дней работодатель должен отчитаться о результате оповещения в ТЦК.

Читайте главные новости дня:

Кабмин также наделил работодателей новой функцией обеспечения прибытия военнообязанных работников в ТЦК. Работодатели должны обеспечивать доезд работников и учитывать время, необходимое для их возвращения к месту работы.

Еще одно нововведение – именно работодатели должны и информировать ТЦК о тех работниках, которые отказались от повестки, и о тех, кто написал заявление на увольнение.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещение военнообязанных, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Читайте также: