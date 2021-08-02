NOVUS: "Маленькие сердца должны получить шанс на большую жизнь"

Сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером проекта "Большое маленькое сердце" благотворительного фонда "Твоя опора". Сбор средств направлен на кардиохирургические операции и лечение детей с врожденными пороками сердца в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова.

"Вскоре каждый клиент сети сможет стать частью большого дела — подарить шанс на жизнь. Мы сознательно относимся к проекту и понимаем важность его поддержки. Когда речь идет о жизни детей и возможности их спасения — мы не можем быть в стороне, поэтому с большой надеждой присоединились к инициативе. Мы убеждены, маленькие сердца должны получить шанс на большую жизнь", - комментируют в NOVUS.

Почему NOVUS решил присоединиться?

Неутешительная статистика показывает, что в Украине ежегодно рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца. Без оказания хирургической помощи умирают 91% детей со сложными врожденными пороками сердца. Впрочем, если таким детям предоставить вовремя помощь — 99,9% прооперированных детей будут жить. Качество их жизни не отличается от других людей, и они имеют реальный шанс на сохранение полноценного будущего, если как можно больше людей примут участие в сборе средств. Новус является удобным пространством для приобщения населения к инициативе, ведь ежедневно магазины сети посещает около 200 тысяч человек, и эта цифра будет расти, ведь количество магазинов увеличивается ежемесячно.

Почему так важно помочь?

Ключ к спасению — своевременная операция, приблизительная стоимость которой 100 тысяч гривен и ее нужно проводить как можно быстрее. Каждые 5-10 гривен являются важным вкладом. Глобальная цель проекта фонда — спасти 360 детских сердец, собрав 36 миллионов гривен.

Как помочь?

На кассе в любом магазине NOVUS можно приобрести наклейку с изображением сердца за 5 гривен и магнит с аналогичной символикой за 20 гривен. Приобретя, например, магнит можно поделиться фотографией в соцсетях. Так ваши друзья узнают о важном проекте и о том, насколько легко сделать свой вклад, чтобы сердце ребенка продолжало биться.

Куда пойдут деньги?

Деньги будут направлены на проведение сложных кардиохирургических операций и лечение детей в Институте сердца Н.М. Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновление и ремонт медицинского оборудования.

Где можно увидеть отчет?

Отчеты будут обновляться ежеквартально. По этой ссылке каждый сможет увидеть, куда и сколько было перечислено денег с помощью неравнодушных клиентов Новус www.heart.novus.ua

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