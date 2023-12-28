Новую мобилизацию оценили в 580 миллиардов: сможет ли государство найти такие средства – ответ нардепа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральному штабу ВСУ для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Новая мобилизация была оценена в 580 миллиардов.

Сможет ли государство найти такие средства, рассказал народный депутат Ярослав Железняк в интервью "Украинской правде" 28 декабря.

"Есть ли гипотетически деньги на мобилизацию 500 тысяч человек здесь и сейчас в армию? Нет, нет... В этом году мы тратим на войну 1,9 триллиона гривен. Сейчас бюджет на следующий год мы проголосовали – 1,6 триллиона. Уже такая математика нас приводит к выводу, что денег уже не хватает на текущее количество и потребности армии. Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, то это будет примерно 580 миллиардов плюс. Таких денег, к сожалению, мы найти не сможем по меньшей мере (и об этом говорит откровенно министр финансов), потому что мы обеспечиваем армию за свои деньги с внутренних доходов. То есть налоги, таможня, немного приватизация и там несколько сотен миллионов от Норвегии. Все. Все остальные международные партнеры не финансируют военные расходы", – сказал Железняк.

Напомним, 50 млрд евро для Украины от ЕС до сих пор заблокированы. Более того, США также не приняли финансовую поддержку нашего государства на 2024 год.

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