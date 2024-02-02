Новые авто и недвижимость: что показали декларации народных избранников

С 31 января истек срок для подачи деклараций государственными служащими за 2021-й и 2022-й годы, в частности, народными депутатами.

Об этом пишет ЭП.

Анализ деклараций должностных лиц

За 2022 год народные депутаты задекларировали 134 новых транспортных средства, кроме 304, которые они имели. Из них 109 депутатов приобрели хотя бы одно новое авто. Несмотря на это, у четверти народных избранников машин нет или не подали деклараций.

"О росте в 2022-2023 годах объемов продаж в Украине Mercedes, BMW и Lexus, превысивших даже довоенный 2021 год. Нынешнее исследование показало, что народные депутаты являются хорошим срезом общества: среди их приоритетных марок – Mercedes (19 авто) и Lexus ( 11 авто)", — говорится в сообщении.

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Что касается недвижимости, то у народных депутатов появилось 260 новых объектов в дополнение к почти тысяче приобретенных к большой войне (квартиры, дома и земельные участки). Каждый третий депутат обжился недвижимостью.

"Из расчета на одного члена фракции наибольшая доля новых активов – автомобилей и объектов недвижимости – у народных депутатов из бизнес-группы "Доверие" и властной партии "Слуга народа", — указано в сообщении.

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Следует отметить, что большинство имущества, декларируемые депутатами, находится в аренде или "другом праве пользования".

"Изменение способа владения недвижимостью можно объяснить фактором большой войны: многие украинцы не рискуют вкладывать деньги в "кирпич". Что касается автомобилей это выглядит странно. Скорее всего, народные избранники не желают демонстрировать обществу факт покупки авто во время войны", — говорится в сообщении. .

Декларации украинских чиновников – что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который и вернул в Украине обязанность декларировать свое состояние всем чиновникам, политикам и так далее, отчитался и сам.

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Кроме того, стало известно, что за четыре месяца пребывания в должности министра Рустем Умеров заработал почти полмиллиона гривен.

Свою декларацию обнародовал и начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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