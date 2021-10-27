Новые беспроводные вертикальные пылесосы LG создают революцию в уборке

Компания LG представляет беспроводные вертикальные пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE, которые характеризуются высокой мощностью, длительным зарядом и легкостью управления.

Больше никаких проводов, тяжелых устройств и длительных перерывов на зарядку техники. Беспроводные вертикальные пылесосы от LG настолько эффективны и универсальны, что они легко заменят все обычные модели и превратят уборку в удовольствие.

Новые модели беспроводных устройств эффективно убирают пыль и мусор из жестких поверхностей, ковров, мебели и имеют насадки для дополнительных нужд. Их мощность от 23 до 140 Вт. Именно поэтому они не только вычистят глубоко въевшиюся в ковровые покрытия грязь, но и деликатно почистят клавиатуру, или приведут в порядок салон авто.

Пылесосы LG CordZero™ A9 мощны и производительны. Время работы A9-LITE – 40 минут в обычном режиме, 9 минут – в усиленном и 6 – в максимально мощном турбо. Дополнительный литий-ионный аккумулятор Dual PowerPack™ в модели A9ESSENTIAL без перерыва на подзарядку удваивает это время. Поэтому заряда хватит, чтобы полностью убрать большой двухэтажный дом.

Эффективность пылесосов LG CordZero™ A9 заключается в собственной вакуумной технологии воздушного потока AEROSCIENCE™ – это мощные мини-вихри воздуха для разделения частиц пыли. Умный инверторный двигатель LG Inverter Motor2 вращает вентилятор на сверхвысоких скоростях, благодаря чему сильные потоки воздуха извлекают даже глубокие загрязнения.

В новых вертикальных пылесосах мощность подается просто на щетку. Power Drive Direct NozzleTM имеет встроенный двигатель с прямым приводом. Благодаря этому все равно эффективно уберется мусор как из гладкого пола, так и из ковров. Технология щетки Anti-tangle легко убирает шерсть домашних животных и минимизирует запутывание волос. Специальные насадки обеспечат чистоту пола во время каждого использования.

Вертикальные пылесосы от LG не только убирают пыль и грязь, но и улавливают аллергены. Высокую степень очистки обеспечивает 5-ступенчатая система фильтрации HEPA. Она содержит до 99,9% малейших частиц пыли и не допускает их выброса в атмосферу. Почистить пылесборник можно одним нажатием, а щелевая насадка поможет легко снять металлический фильтр. Достаточно просто промыть циклонный сетчатый фильтр под струей воды – и готов служить для безупречной чистоты дома.

Новые беспроводные пылесосы CordZero™ A9 – это удобство использования и удобство хранения. Телескопическая трубка имеет 4 уровня регулировки. Ее длину можно легко подстроить к росту каждого члена семьи.

Для управления новыми моделями не потребуется много усилий. Режим включения не требуется постоянно удерживания: достаточно одного легкого нажатия кнопки, чтобы начать работу, управлять мощностью или включить режим "Турбо". Дополнительный уровень комфорта – эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™. Это снижает нагрузку на запястье, а потому значительно облегчает работу.

Пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE полностью заряжаются за 3,5 часа. Зарядная база имеет 3 опции размещения и позволяет выбрать между автономным, компактным и настенным креплением для зарядки. Благодаря нескольким режимам стыковки пылесос можно заряжать подвешенным на стенном креплении, поставив вертикально на напольную установку или горизонтально на твердом ровном полу, предварительно сняв трубку этой компактной конструкции.

Пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE – это экстремальная мощность и свобода движения!

Обе модели уже в скором времени можно будет приобрести в Украине.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку