Новые данные о состоянии ЧАЭС после российской атаки: что известно сейчас

Три очага тления на территории Чернобыльской АЭС нуждаются в немедленной ликвидации.

По состоянию на 10 часов утра понедельника, 17 февраля, на территории Чернобыльской АЭС обнаружены три ячейки тления после атаки российского дрона 14 февраля. Для ликвидации огня привлечены специалисты.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что в Киевской области продолжаются работы по ликвидации возгорания на объекте. В настоящее время зафиксированы три ячейки тления, требующие немедленного тушения. Для борьбы с огнем привлечены две группы верхолазов, каждая из которых состоит из четырех человек. Третья группа работает над частичным раскрытием конструкций укрытия для локализации ячеек тления и их дальнейшего гашения.

Также, в рамках ликвидации возгорания, были проложены рабочие линии на пяти стволах. Для мониторинга ситуации на месте используются беспилотные летательные аппараты (БпЛА) с тепловизионными камерами, что позволяет оперативно выявлять очаги теплового воздействия.

К работам привлечены 91 спасателя и 18 единиц техники. Руководство аварийно-спасательных работ осуществляется начальником Главного управления ГСЧС в Киевской области Сергеем Дышкантом.

Сообщается, что ухудшение радиационного состояния на промышленной площадке НБК-ОУ и территории ДСП ЧАЭС не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии угрозы для окружающей среды и населения.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.

Читайте также: