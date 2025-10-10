ТСН в социальных сетях

Украина
630
2 мин

Новые детали атаки на Черкасчину: многочисленные повреждения и пострадавшие, среди которых ребенок (фото)

В результате ракетной атаки 10 октября в Каневе зафиксировано 10 пострадавших, среди которых — десятилетний мальчик.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дополнено новыми материалами

Из-за атаки на Черкасскую область 10 октября в Каневе повреждены около семи многоэтажек, детсад, школа объект критической инфраструктуры. Известно о 10 пострадавших.

Об этом глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил в комментарии «Суспільному».

По состоянию на 10:50 известно о 10 травмированных в Каневе из-за российской атаки, среди которых – десятилетний мальчик.

Зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Сейчас проводятся все соответствующие работы. Из-за взрыва двух ракет произошли повреждения многоэтажек.

"Две российские ракеты взорвались на жилом массиве. Есть повреждения в настоящее время (по состоянию на 09:30 — ред.) около семи многоэтажек, детский сад, одна школа города Канева. Это выбитые сотни окон и дверей», — рассказал глава ОВА.

Создан оперативный штаб для реагирования ситуацию. В ближайшее время с помощью «Красного Креста» будут происходить обходы и составляться акты. Поэтому власти призвали всех жителей оставаться на местах, чтобы задокументировать и определиться с необходимой помощью.

В Каневе развернут дополнительные пункты обогрева, где люди могут получить первую необходимую помощь и консультации.

«Там можно получить воду, выпить чаю горячего, есть электроэнергия. Эти пункты будут действовать до тех пор, пока мы не закончим первичные работы для обустройства и замены окон», — рассказал Табурец.

Напомним, в ночь на 10 октября российские захватчики атаковали Черкасскую область, целясь по критической инфраструктуре. Из-за этого было перекрыто движение по плотине ГЭС. Обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку в Каневе, где сначала было известно об одном пострадавшем человеке.

ТСН.ua собрал все подробности ночного удара России по Украине.

630
