Новые детали по делу Зайцевой и COVID-рекорд в Германии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- От виновников резонансного ДТП, которое произошло в Харькове 18 октября 2017 года, Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на банковский счет потерпевших приходят мизерные суммы возмещения. Об этом сообщила Оксана Евтеева, потерявшая в аварии мужа и сестру. Она также предположила, что виновницу могут освободить досрочно за образцовое поведение. Читать дальше –>
- В Германии зафиксировали 33 949 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии. Читать дальше –>
- Белый дом подтвердил информацию о положительном результате теста на COVID-19 у человека, сопровождавшего президента США Джо Байдена во время его поездки в Европу. Читать дальше –>
- В Судане лидер военного переворота генерал Абдель Фаттах Бурхан приказал освободить четырех министров ныне свергнутого правительства. Читать дальше –>
- В Сети смеются над оговоркой президента Бразилии Жаира Болсонару, который назвал Пизанскую башню "Torre di Pizza" или "Башней из пиццы". Читать дальше –>