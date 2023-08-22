Новые договоренности: Зеленский предоставил подробности о своих визитах в Швецию, Нидерланды, Данию и Грецию

В частности, главы европейских государств говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал краткий отчет о четырех визитах: в Швецию, Нидерланды, Данию, Грецию. По его словам, он возвращается домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями.

Об этом говорилось в его обращении 22 августа.

"Саммит Украина — Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с Президентом Еврокомиссии", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что территориальную целостность Украины подтверждают во всех странах. Также он сообщил об усилении военной помощи.

"Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим", — сказал президент.

Практически во время всех встреч, по словам Зеленского, главы государств говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше.

"Очень важна договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьер-министру Мицотакису, – это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы. Решение не только содержательно, но и очень символично. Наполнено многими историческими и культурными смыслами. Общий итог этих. дней – Украина стала сильнее", – добавил президент Украины.

Президент Зеленский ранее рассказал о новых пакетах военной помощи для Украины. По его словам, Украину ждут 4 новых пакета помощи.

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