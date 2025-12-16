- Дата публикации
Новые доказательства по делу Фарион: запаховая экспертиза показала 99,9% совпадения с обвиняемым Зинченко
Во Львове суд рассматривает дело Ирины Фарион. Экспертиза запаха подтвердила почти стопроцентное совпадение.
Во Львове в Шевченковском районном суде состоялось очередное слушание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Центральным моментом заседания стали результаты одорологической экспертизы, указывающие на возможную причастность к преступлению обвиняемого Вячеслава Зинченко.
Об этом сообщает «Суспільне».
Эксперт Виталий Мандрик, который присоэдинился к суду дистанционно, сообщил, что запаховые следы с места преступления сравнивали с образцами обвиняемого.
«У каждого человека свой уникальный запах, как ДНК или отпечатки пальцев. Три сертифицированных собаки на 99,9% подтвердили совпадение запаха обвиняемого с запахом на месте происшествия», — отметил он.
На заседании прокуроры и защита также ознакомились с гильзой, найденной на месте преступления. Адвокат Игорь Сулима обратил внимание на деформацию гильзы и сомневался, что ее исследование было надлежащим. Он также апеллировал к характеристикам пистолета «Зораки», ранее упомянутого в материалах дела, утверждая, что у него нет отверстия для выхода гильзы.
В ответ прокурор Дмитрий Петльованный объяснил, что сторона обвинения не утверждает, что выстрел произведен именно из «Зораки», а полагается на факты по консультациям Зинченко о переработке оружия.
Дочь погибшей София Особа отметила, что показания понятой и результаты запаховой экспертизы не оставляют сомнений относительно обвиняемого.
«Эксперт сказал, что 99% совпадают… Здесь никаких сомнений в том, что это Зинченко, нет. Адвокаты пытаются придумать что-то из ничего», — прокомментировала женщина.
Следующее заседание суда назначено на 8 января, на котором будут рассматривать продление сроков меры пресечения для обвиняемого.
Что известно об убийстве Ирины Фарион
19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный выстрелил в голову профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Спасти ее не удалось — медики подтвердили смерть. Сначала дело расследовали как покушение, позже переквалифицировали в умышленное убийство.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля 2024-го сообщил о задержании подозреваемого в Днепре — им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Поиски проводились в Брюховичском лесу вблизи Львова, охватывая более 100 га.
26 июля того же года была избрана мера пресечения для Зинченко — содержание под стражей без права внесения залога на 60 дней. Позже, в декабре 2024-го, дело переквалифицировали и направили в суд по статьям «Умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости» и «Незаконное обращение с оружием».
Суд в 2025 году подошел к финальной стадии рассмотрения дела, а меру пресечения Зинченко продлили на 60 дней в сентябре. На судебных заседаниях дочь погибшей София Особа также рассказала об угрозах так называемой «секты Зинченко».