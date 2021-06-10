Новые доказательства по делу МН17: следователи обнародовали аудиозаписи переговоров боевиков

Во время разговоров они подробно обсуждают транспортировки установки "Бук".

Во время судебного заседания в Гааге по делу авиакатастрофы MH17 в июле 2014 году на Донбассе обнародовали записи переговоров боевиков "ДНР".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 июня.

Во время разговоров они подробно обсуждают транспортировки установки "Бук". Общались оккупанты в канун и в день сбивания рейса МН17. Разговоры боевиков перехватила Служба безопасности Украины и впоследствии передала Международной следственной группе.

На записях, кроме подробностей перемещения "Бука", боевики обсуждают и боевую позицию, которую ракетный комплекс должен был занять в районе села Первомайское. Именно оттуда, по версии международного следствия, выпустили ракету, которая сбила малазийский Boeing.

Следует заметить, что рассмотрение дела МН17 по сути начался с начала этой недели. Уже заслушали показания свидетелей крушения. В частности, были отклонены свидетельства людей, утверждавших, что "Бук" якобы запустили сбоку Амвросиевки, которая в июля 2014 года была под контролем украинских военнослужащих. Следователи не нашли подтверждений того, что "Бук" выпустили из Амвросиевки. Зато есть подтверждение наличия как минимум двух ракет на оккупированной территории.

Напомним, малазийский Boeing, который в июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.

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