Новые дроны ВСУ разрушают мосты на юге: чем атакуют переправы РФ

Чонгарский мост

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ВСУ начали разрушать мосты на юге с помощью новых дронов. Это перерезает пути, по которым российская армия перебрасывает оружие и припасы с оккупированного Крыма на фронт в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом пишет Business Insider.

Новые дроны и ракеты ВСУ — чем атаковали мосты в Крыму

Как сообщил 1-й отдельный штурмовой полк, атаки были сосредоточены на трех критических участках — в районах Армянска, Геническа и Чонгара, расположенных на расстоянии 80-120 километров от передовой.

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«Единственный путь доставки российских солдат, боеприпасов и горючего из временно оккупированного Крыма был атакован», — отметили представители полка.

К операциям, кроме одного отдельного штурмового полка, привлекались 475-й штурмовой полк и элитное спецподразделение СБУ «Альфа». По данным военных, для поражения целей используются два новых типа дронов. Это — FirePoint FP-2, который имеет размах крыльев более 5 метров, вес взрывчатки — около 100 кг. А также беспилотник Hippo. Его размах крыльев свыше 2 метров, несет термобарический и фугасный заряды общей массой около 75 кг.

Сообщается, что эти аппараты стали новой угрозой для критических линий снабжения Кремля. Они бьют сильнее обычных квадрокоптеров с гранатами, но значительно дешевле в производстве по сравнению с дальнобойными дронами. Раньше для повреждения российской логистики Украина преимущественно полагалась на диверсионные операции или артиллерийские системы типа HIMARS.

Удары по мостовым переходам подтвердили и оккупационные власти. Назначенный Россией гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сообщил об атаке не менее 45 беспилотников на мосты в Армянске и еще около 20 по переправе в Чонгаре.

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«По предварительным данным, есть некоторые повреждения. Эксперты производят осмотр и оценивают состояние конструкций», — заявил Сальдо.

Из-за масштабных повреждений движение через Чонгар было перекрыто. Оккупационная администрация начала предлагать альтернативные пути объезда. В то же время, нарушение линий поставок уже спровоцировало дефицит горючего, из-за чего в регионе приостановили движение гражданских пассажирских автобусов.

Атака ВСУ на мосты в Крыму — последние новости

Напомним, в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Об этом заявляет «гауляйтер» Владимир Сальдо. Он добавил, что конструкции получили повреждения, поэтому россияне проверяют мосты и уточняют их состояние.

После украинских ударов Чонгарский мост оказался полностью непригодным для движения транспорта. Поэтому российские войска начали перебрасывать грузы по другим путям, однако один из таких маршрутов также попал под удар.

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Ранее в оккупированном Крыму в ночь на 11 июня раздавались громкие взрывы. Позже стало известно об атаках на мосты на ключевых маршрутах. В частности, повреждены два автомобильных моста в Армянске, грузовика.

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