Новые элитные автомобили и недвижимость за миллионы: что приобрели нардепы во время войны

Треть народных депутатов за 2022 год войны обзавелась новыми авто и недвижимостью за миллионы гривен. Казалось бы, в стране – полномасштабная война, все ощущают падение экономики, затраты на люксовые и новые квартиры не только не всем по карману, но и кажутся откровенным позерством. Но не для народных избранников. Они их накупили больше сотни.

Представители какой партии "скупились" больше всего и как депутаты пытаются скрыть от народа свои "доходы" во время войны. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Сотни новых автомобилей за год войны

134 новых автомобиля для 109 народных избранников. И нет, речь идет не о пикапах для ВСУ и не о медеваках, и даже не о скорых, а о новеньких личных машинах нардепов. Журналисты "Экономической правды" прошерстили только что представленные декларации народных избранников. 31 января 2023 именно истек срок подачи "экономических" отчетов для госслужащих и парламентариев за прошедшие 21-й и 22-й годы. И если 21-й вряд ли кого-то удивит, то отчеты 22-й – за первый год войны – возмущают и шокируют. И это вы еще не смотрели на марки новых автомобилей.

Итак, за первый год Великой войны депутаты задекларировали 134 новых транспортных средств, кроме 304-х, которые они имели. 109 депутатов приобрели хотя бы одно новое авто. Четверть сотни народных избранников машин не имеют или не подали декларации.

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ЭП уже сообщала о росте в 2022-2023 годах объемов продаж в Украине Mercedes, BMW и Lexus, превысивших даже довоенный 2021 год. Нынешнее исследование показало, что народные депутаты хороший срез общества: среди их приоритетных марок – Mercedes (19 авто) и Lexus (11 авто).

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Но это только верхушка айсберга, а как все хорошо знают – дьявол кроется в деталях: несколько нардепов отличились на фоне других. Так вот депутат от группы "Доверие" Геннадий Вацак в 22-м году стал счастливым обладателем Ламборгини Урус. Этот автомобиль стоит более 15 миллионов гривен.

"Тайны" депутата Вацака

Правда, он ее арендует — у кондитерской компании "Вацак". Интересно, что какую-то необходимость в новом авто Вацак вряд ли имел. Ну только потому, что его жена могла подвозить его к работе на семейном Мазерате QUATTROPORTE, мать могла подбросить на Рендж Ровери. А еще у жены Виктории Вацак 5 бусов Мерседес Спринтер. Кстати, недавно украинский журналист Михаил Ткач узнал, что сыновья Вацака "сомнительным" образом выезжали за границу именно на автомобилях нардепа.

А вот нардеп из "Слуг народа" Максим Гузенко отличился, но несколько иначе — купил себе такой грузовой ГАЗ и прицеп к нему.

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Похожая ситуация и с недвижимостью. У народных депутатов появилось 260 новых объектов в дополнение к почти тысяче приобретенных до войны (квартиры, дома и земельные участки). Новой недвижимостью обжился каждый третий депутат. В расчете на одного члена фракции наибольшая доля новых активов – автомобилей и объектов недвижимости – у народных депутатов из бизнес-группы "Доверие" и властной партии "Слуга народа".

Скрывают состояние от народа

Журналисты добавляют, что среди нардепов стало популярно приписывать себе пользование движимым имуществом, это вывод анализа списка из около 1.5 тысячи активов парламентариев. Многим депутатам за первый год войны удалось обзавестись и новой недвижимостью.

Конечно, о покупке идет речь не всегда, особенно если это часто арендуемое жилье. Получение имущества в пользование стало намного популярнее, чем до большой войны, свидетельствует анализ около 1,5 тыс. активов, которые народные депутаты приобрели с сентября 2019 года.

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ЭП разделила это имущество на две группы: появилось оно до февраля 2022 или после. Оказалось, что ранее автомобили в 58% находились в собственности, тогда как после февраля 2022 года – только в 45% (до получения значка народного депутата в 2019 году цифра достигала 77%).

Из почти тысячи объектов недвижимости к февралю 2022 года в собственности было 59%, теперь – только 45% (до избрания депутатами этот показатель составлял 72%).

Декларации народных депутатов – детали

Напомним, за 2022 год народные депутаты задекларировали 134 новых транспортных средства, кроме 304-х, которые они имели. Из них 109 депутатов приобрели хотя бы одно новое авто. Несмотря на это, у четверти народных избранников машин нет или не подали деклараций.

Владимир Зеленский, который и вернул в Украине обязанность декларировать свое состояние всем чиновникам, политикам и так далее, отчитался и сам.

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