Новые факты по делу "Мидас": "Тенор" отмывал миллионы на Бали

Дмитрий Басов «Тенор» / © НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о предъявлении нового подозрения бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, который в материалах дела «Мидас» фигурирует под псевдонимом «Тенор». Бывшего чиновника подозревают в легализации средств, полученных в результате коррупционной схемы.

Как сообщили в НАБУ, следствие установило новые факты деятельности участников преступной организации, причастной к масштабной коррупции в АО НАЭК «Энергоатом».

«Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании (в материалах следствия — „Тенор“) было предъявлено подозрение в отмывании средств, полученных по преступной схеме, известной под названием „шлагбаум“», — отметили в ведомстве.

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По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн незаконно полученных средств.

В НАБУ утверждают, что на эти деньги бывший чиновник приобрел два автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали на сумму более 19 млн грн в эквиваленте, а также другие предметы роскоши.

«Чтобы исключить возможность раскрытия финансовых транзакций, „Тенор“ использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека», — сообщили в бюро.

Какую роль играл «Тенор» в коррупционной схеме

Осенью прошлого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о масштабной операции «Мидас», в ходе которой была разоблачена преступная организация, действовавшая в сфере энергетики и обороны.

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По версии следствия, схема предусматривала получение «откатов» в размере 10–15% от контрактов государственного «Энергоатома», а незаконно полученные средства легализовались через так называемый «бекофис» в центре Киева. По данным правоохранительных органов, через него прошло около 100 млн долларов.

В материалах, обнародованных НАБУ, фигурировали лица с псевдонимами «Рокет» и «Тенор».

Народный депутат Ярослав Железняк ранее сообщил, что «Рокет» — это бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, а «Тенор» — бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

По данным следствия, именно они организовали систему, в рамках которой контрагенты государственной компании были вынуждены выплачивать незаконную выгоду за заключение контрактов.

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Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил снять электронный браслет с бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого следствие связывает с коррупционными схемами НАЭК «Энергоатом», раскрытыми в рамках операции НАБУ «Мидас».

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