"Новые фантазии": защита Коломойского ответила на обвинения БЭБ по легализации 4 млрд грн

Адвокат Коломойского обвинил БЭБ в восстановлении теорий обвинения без доказательств.
Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак прокомментировал новые обвинения, выдвинутые Бюро экономической безопасности против его клиента.
Комментируя опубликованный БЭБ пресс-релиз, где бизнесмен Игорь Коломойский был назван причастным к операциям по маскировке и выводу 4 млрд гривен через Реал Банк, Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.
"БЭБ добавил новую порцию недостоверной информации о нашем подзащитном", — заявил адвокат. По его словам, у Игоря Коломойского никогда не было банковских счетов в Реал Банке и он не мог влиять на деятельность финучреждения.
"Игорь Валерьевич был только клиентом Приватбанка, который пользовался его услугами. Других доказательств следствие не предоставило", — подчеркнул Лысак.
Адвокат отмечает, что современная банковская система ежедневно оперирует тысячами транзакций между разными учреждениями, и на этой основе делать выводы о причастности Коломойского к операциям в другом банке невозможно.
Он также отметил, что БЭБ пытается восполнить пробел в доказательствах, создавая теории, основанные на предположениях о связанности клиента банка со всеми происходившими в то же время операциями.
"Дело" Игоря Коломойского
Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог.
Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "ПриватБанка".
Бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года.
Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.
Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR нашли нарушения по делу Коломойского.
ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле и выяснял, что "закидают" бизнесмену и что не так с обвинениями.
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