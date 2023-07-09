Новые герои Украины: какие истории стоят за каждой "Золотой звездой"

8 июля президент наградил званием Героя Украины 49 защитников, 46 из них – посмертно. ТСН.ua собрал информацию, что известно об этих бойцах.

На сайте президента Украины утром 8 июля были опубликованы указы о присвоении звания Героя Украины. Обычно такой указ сообщает очень краткую информацию о человеке — только имя-фамилию-отчество и воинское звание. Но за каждой "Золотой звездой" стоит история человека и бойца.

За прошлый год в Украине добавилось 196 Героев Украины, в этом году – уже 79. Из них 49 – указы подписаны 8 июля, из них 46 – посмертно.

Отдельные представления на звание Героев Украины подписаны после создания петиций на сайте президента и собрали необходимое количество голосов.

КАК МЫ ИСКАЛИ?

Обычно среди такого перечня фамилий люди просто ищут знакомых, забивать в поисковые системы 49 фамилий, даже когда это герои, — вряд ли кто-то будет это делать. Но мы решили попробовать, чтобы при каждом можно было прочесть немного больше. Мы с самого начала не рассчитывали, что сможем найти информацию обо всех. Мы предполагаем, что у информации из открытых источников могут быть неточности, но мы надеемся, что такая информация позволит больше понять о наших героях.

ГЕРОИ ПРИ ЖИЗНИ

Майор Сергей Вербицкий, младший лейтенант Николай Чобан и старший лейтенант Сергей Харченко получили почетное звание за жизнь, но найти информацию об этих людях в открытых источниках не удалось. Николай Чобан и Сергей Харченко имеют тезок-военных, погибших на войне. Украинская Википедия поначалу ошибочно причислила Чобана и Харченко к погибшим героям, однако в указе президента слово "посмертно" отсутствует. Впоследствии ошибку исправили.

ОЛЬГА СИМОНОВА

Единственная женщина в этом списке героев. Россиянка

Про Ольгу на псевдо "Симба" я могу рассказывать без гугла. Наверное, несколько часов. Единственная женщина в списке.

Мы познакомились 7 мая 2015 года, во время награждения премией Народный Герой. Я удивилась ее невероятным веснушкам. Один из моих друзей попросил дождаться, потому что к нам из России приехала девушка, с которой он познакомился на Эльбрусе, девушка водила людей в горы, а сейчас приехала воевать за нас. В последний раз мы списывались тоже в мае 2022-го. Я спрашивала ее, знает ли она о смерти нашего общего друга.

В первые дни полномасштабного вторжения Оля писала и просила вывезти из Попасной ее собак. Она была готова погибнуть сама, но собаки не должны были умереть.

Олю похоронили на Байковом. Маленькая табличка и фото Оли в военном кителе. Навсегда 34 года.

Детальнее об Ольге Симоновой можно прочитать вот в этой статье.

Ольга Симонова / Фото: из соцсетей

СВЯТОСЛАВ АЛЕКСАПОЛЬСКИЙ

Родился в Крыму – в Саках. Футбольный фанат симферопольской "Таврии". Занимался многими видами спорта, больше всего увлекался бразильским джиу-джитсу. Воевал с 2015 года в "Азове" и десантно-штурмовых войсках. Выучился на снайпера.

Святослав Алексапольский / Фото: Цензор.нет

Командир разведвзвода 220-го батальона 126 бригады ТРО. Погиб 29 августа на Юге, в начале контрнаступления. Он мечтал, чтобы украинский флаг развевался над Крымом. Навсегда 32 года.

ВАДИМ БЛИЩИК

Младший лейтенант ВСУ, командир взвода 30-й механизированной бригады имени К. Острожского. В армии с 2008 года.

Являлся участником миротворческой миссии в Косово, участвовал в международных военных учениях, начало российско-украинской войны встретил на Балканах.

Вадим Блищик. Фото volodymyrets.city

В июле 2014 года получил орден за мужество 3 степени.

Заочно получил степень бакалавра по физическому воспитанию и магистра по физической терапии.

У него есть брат-близнец.

Вадим Блищик вместе с братом-близнецом Юрием. Вадим на фото справа. Фото volodymyrets.city

Погиб в бою в день рождения матери. Похоронен в Звягеле. Навсегда 36 лет.

СЕРГЕЙ БОЖКО

Оператор противотанкового взвода в 30 ОМБР им. К. Острожского. Псевдо – "Серпень".

До войны работал в полиции, дважды подписывал контракт с Вооруженными силами. Любил играть в шахматы, изучал боевые искусства и имел коллекцию шевронов.

Единственный сын в семье. Создать семью не успел. Отец Сергея ушел на войну добровольцем еще в 2014 году.

Сергей Божко / Фото: Суспільне

Сергей погиб возле поселка Луганское Донецкой области.

Навсегда 24 года.

ЛЕОНИД И РОМАН БУТУСИНЫ

Два брата – россиянина. Их многодетная семья (9 детей) переехала в Украину из-за несогласия с российской агрессией еще в 2014 году. Отец семьи сразу пошел воевать в "Правый сектор". За время проживания в Украине в семье Бутусиных родилось еще трое детей. Семья жила в Прикарпатье.

Роман и Леонид подписали контракты с Вооруженными Силами в 2020 году.

Роман и Леонид Бутусины

Братья погибли в феврале 2022-го в боях за Черниговщину. Похоронены в Калуше.

Похороны Романа и Леонида Бутусиных

Фото: Громадське

Навсегда 20 и 24 лет.

Эдуард Камардин

Капитан. Волынянин. Выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Командир роты 59 отдельной мотопехотной бригады. Погиб во время контрнаступления на Юге 5 сентября 2022 года, вблизи селиза Терновые Поды Николаевской области в результате танковых обстрелов.

Эдуард Комардин / Фото: volynnews.com

Петицию о присвоении звания Героя Украины создала его мать.

Навсегда 23 года.

ВАЛЕНТИН КЛИМЧУК

Старший солдат. Родился в Виннице. По образованию – учитель физкультуры. Воевал в 2014-2017 годах – ушел в АТО в 18 лет.

Его дядя Виталий Климчук также погиб во время полномасштабного вторжения в июне 2022-го.

Валентин погиб в июле 2022 года вблизи поселка Любомировка Николаевской области.

Навсегда 26 лет.

Валентин Климчук. Фото vitatv

ИГОРЬ КОЛЕСНИЧЕНКО

Сержант. Командир филиала. Погиб 29 мая 2022 года.

Похоронен в Делятине. Жители села встречали своего героя на коленях.

Игорь Колесниченко / Фото: Фото из социальных сетей

Навсегда 35 лет.

СЕРГИЙ КОРОЛЬ

Капитан 105 ОБРТРО. Позывной "Махно".

Родился в Тернополе. В 1990 начал службу в Национальной Гвардии Украины. В 2014 году пошел на войну добровольцем. Погиб в Харьковской области, близ села Масютовка.

Почётный гражданин города Тернополь (посмертно).

Сергей Король / Фото: Суспільне

Навсегда 52 года.

АЛЕКСАНДР ЛЕУНОВ

Старший сержант. Командир взвода.

Погиб в Харьковской области, в селе Каменка, спасая раненых.

Погиб 16 марта 2022 года, был перезахоронен в июле 2022 года в Ровенской области.

Навсегда 35 лет.

Александр Леунов / Фото: Фото из социальных сетей

ЕВГЕНИЙ ЛЫСЕНКО

Майор. Военный лётчик 2 класса. Родился в Черкасской области в 1994 году. Командир военной эскадрилии. Отказался переходить на сторону России в 2014 году.

Решил стать военным в 12 лет, окончил военный лицей и Национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба.

9 марта 2022 года руководил истребителем МИГ-29 и в бою с двумя российскими самолетами вблизи Житомира. Сбитая вражескими системами ПВО.

Был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

КИРИЛЛ МАРАЧ

Главный сержант. Учился на электричество. Ушел на войну в 2014 году. Сначала был водителем, потом выучился на разведчика.

Почётный гражданин Звягеля. Навсегда 36 лет.

Кирилл Марач. Фото zvyagel.com.ua

АЛЕКСЕЙ МЫРШАВЫЙ

Младший сержант. В июне 2022 года был награжден орденом за мужество III степени.

Больше информации в открытых источниках найти не удалось.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

Младший сержант. Больше информации в открытых источниках найти не удалось.

ДМИТРИЙ РОМАНЧЕНКО

Капитан, командир разведывательной роты 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Песвдо – "Шаман".

Родился в Чернигове. Занимался каратэ и тхэквондо (черный пояс). Планировал учиться в политехническом институте, но изменил свое решение, когда увидел, как в Севастополе курсанты спели гимн Украины, когда оккупанты спускали украинский флаг. Окончил Одесскую военную академию, факультет "Военной разведки и специального назначения". Участвовал в парадах в честь 25-й и 26-й годовщины Независимости Украины.

Получил ранения несовместимые с жизнью. Похоронить офицера удалось только спустя три недели.

Погиб в поселке Спорное в Донецкой области

Навсегда 24 года.

Дмитрий Романченко

ВЛАДИМИР СТЕЛЬМАХ

Старший лейтенант, заместитель командира батальона 109-й отдельной горно-штурмовой бригады. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно)

Родился в Ровно в 1995 году. Игрок регбийного клуба "Ровно".

Погиб в марте 2022 года во время боев за Киев.

Владимир Стельмах / Фото: Фото из социальных сетей

СЕРГЕЙ СУЧКОВ

Старший лейтенант. Жил на Волыни. Был командиром разведчиков, погиб спасая свою группу. Попал под артиллерийский огонь.

Посмертно награжден орденом "За мужество III степени".

Навсегда 53 лет.

Сергей Сучков

ЕВГЕНИЙ ХРАПКО

Сержант ВСУ. Боевой медик.

Инструктор по тактической медицине. По образованию – инженер-программист, учился в Николаевском университете кораблестроения.

Работал над созданием специальности "боевой медик".

Проходил службу в 92-й отдельной механизированной бригаде. За время полномасштабного вторжения совершил более ста боевых выездов.

Погиб в Харьковской области возле поселка Старый Салтов.

Навсегда 37.

МИХАИЛ ЧАБАНЕНКО

Старший сержант. Родом из Черкасской области.

7 лет своей жизни защищал Украину.

Михаил Чабаненко вместе с семьей / Фото: Суспільне

Погиб в бою вблизи села Мазановка Донецкой области, вытаскивая раненых. В память о нем мать построила в селе спортивную площадку.

Навсегда 31 год.

НИКОЛАЙ ЯНИШИН

Главный сержант. Родом из Болехивщины. Воевал в АТО, награжден медалями.

Погиб 8 июля 2022 года в Николаевской области от ран, несовместимых с жизнью, в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

Николай Янишин

Навсегда 31 год.

ТАРАС ДОВГУН

Солдат 125 ОБР ТРО. Позывной – "Шершень".

Родом из Львовской области. Окончил Лапаевский лицей.

Загиб 26 января 2023 в боях за Бахмут.

Навсегда 19 лет.

Тарас Довгун. Фото Тvoemisto.tv

БОГДАН КАЛАГУРСКИЙ

Капитан 63-й отдельной механизированной бригады.

Позывной "Электрик". В гражданской жизни – энергоменеджер.

В 2015-2016 гг. воевал в составе 24-й бригады.

Воспитывал 2 дочерей.

Погиб 19 августа 2022 во время артиллерийского обстрела вблизи поселка Благодатное Николаевской области. Тело удалось унести 10 ноября 2022 года. ДНК-экспертиза подтвердила его гибель в конце января 2023 года.

Навсегда 44 года.

Богдан Калагурский. Фото victims.memorial

ДЕНИС ЛАБУНСКИЙ

Сержант 3-й отдельной штурмовой бригады, пулеметчик

Позывной "Гром".

Родился в Виннице. Спортсмен. Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Последние годы жил и работал за границей. Вернулся в первые дни полномасштабного вторжения.

Погиб во время штурма под Бахмутом в Донецкой области, прикрывая собратьев.

Навсегда 29 лет.

Денис Лабунский. Фото victims.memorial

ВАДЫМ ЛИСЕНКОВ

Младший сержант, 3-я отдельная штурмовая бригада. Командовал взводом.

Родился и жил в Киеве. Бакалавр транспортных технологий. В АТО три года служил по контракту в полку "Азов". Работал трейдером в криптосфере.

Занимался кроссфитом. У воина был любимец – пес Бантик.

Получил смертельные ранения в результате вражеских гранатометных обстрелов 24 ноября 2022 года.

Навсегда 25 лет.

Вадим Лысенков. Фото victims.memorial

НИКОЛАЯ МАКАРЕВИЧ

Лейтенант 125-й бригады. Командир роты. Родом из Львовской области.

Ушел на войну добровольцем в марте 2022 года. Погиб в боях под Бахмутом. У него остался 4-летний отпрыск.

Навсегда 35 лет.

Николай Макаревич / Фото: Твоє місто

МИХАИЛ РЕУЦКИЙ

Сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Позывной "Тихий". Активный участник Революции Достоинства, участник АТО с 2014 года, прослужил четыре года. Работал в Лукьяновском СИЗО. Имел многочисленные ранения и инвалидность. Погиб 18 февраля 2023 года в боях за Бахмут во время вражеского артиллерийского обстрела.

Михаил Реуцкий. Фото 2016 года / Фото: Фото из социальных сетей

ВЛАДИСЛАВ СКВОРЦОВ

Старший лейтенант, командир роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Родился и вырос в Днепропетровской области. Общественный деятель, политолог. Занимался боевым самбо и пауэрлифтингом.

В 2014 году, будучи еще несовершеннолетним, пытался пойти воевать в АТО, воевал в добровольческом отряде "Шахтерск".

В 2018 году воевал в составе Украинской добровольческой армии.

В ноябре 2019 года мобилизовался в ряды ВСУ в составе 74 отдельного разведывательного батальона. В 2020 году участвовал в ООС.

С начала полномасштайного вторжения воевал в 93 ОМБР. Участвовал в боях за г. Ахтырка Сумской области.

Погиб недалеко от с. Новая Дмитровка в Харьковской области.

Навсегда 25 лет.

Владислав Скворцов / Фото: Факты

Владислав Скворцов / Фото: Факты

ИВАН ЩЕГОЛЕВ

Младший сержант, основатель разведывательного отряда "Бешкетники Сірка" 92-й отдельной механизированной бригады.

Позывной "Щегол". Болельщик футбольного клуба "Металлист".

Пришел в армию в 2016 году – когда ему исполнилось 18 лет. Курс молодого бойца прошел в "Азове", воевал в составе "Правого сектора"

Погиб в Луганской области в результате обстрела вражескими градами, три осколка в шею оборвали жизнь на месте.

Прощание прошло на харьковском стадионе "Металлист".

Навсегда 24 года.

Иван Щеголев / Фото: Фото из открытых источников

ВЛАДИМИР БАРЧУК

Капитан ВСУ, комнадыр 8 стрелковой роты 130 батальона ТРО. Родился в Коломые.

Подписал контракт с ТРО еще в 2021 году.

Встал на защиту в первый день полномасштабного вторжения.

Погиб в Харьковской области во время минометного обстрела в июне 2022-го. Тело удалось унести только в сентябре.

Похоронен в Боярке под Киевом.

Навсегда 48 лет.

Владимир Барчук

ВАДИМ БЛАГОВИСНЫЙ

Подполковник 299 бригады, пилот штурмовика СУ-25.

Родом из-под Нежина.

У него было 95 боевых вылетов. Уничтожил более ста единиц бронированной техники, более 80 автомобилей, около 40 цистерн горючего и более 800 человек живой силы.

Вадим Благовисный / Фото: armyinform.com.ua

Погиб на Николаевщине.

Навсегда 26 лет.

Вадим Благовисный / Фото: АрмияInform

ВИТАЛИЙ ДЭРЭХ

Младший сержант, командир противотанкового отделения 3-го отдельного батальона специального назначения.

Пластун, журналист, путешественник, философ. Родом из Тернополя. Участник Революции Достоинства.

Виталий Дерех / Фото: Википедия

С 2014 года воевал в АТО в составе батальона "Айдар".

Был награжден орженом за мужество III степени в 2016 году. Почётный гражданин г. Тернополь (посмертно).

Погиб в результате авиаудара вблизи Попасной в Луганской области 28 мая 2022 года.

Навсегда 34 года.

Виталий Дерех / Фото: Фото из открытых источников

ЮРИЙ КАНЮК

Старший лейтенант 15 батальона 128 горно-штурмовой бригады.

Позывной "Сократ".

Родился во Львовской области. Учился в Киевском лицее имени И. Богуна. Окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайданного г. Львов.

Юрий Канюк. Фото heroipto.lviv.ua

У него было осколочное ранение.

5 мая 2022 года был награжден орденом "За мужество III степени".

Погиб 22 мая 2022 в боях за Соледар.

Навсегда 27 лет.

Юрий Канюк. Фото heroipto.lviv.ua

ВИТАЛИЙ ДУДЧЕНКО

Младший сержант, инструктор учебного батальона связи уч А3990.

Родом из Полтавщины.

Подписал контракт после прохождения срочной службы.

Погиб 22 марта 2023 года.

Навсегда 24 года.

Виталий Дудченко

ЮРИЙ КОВАЛЬЧУК

Солдат. Родился в г. Ковель на Волыни. Окончил промышленно-экономический колледж.

В феврале 2018 года был призван на военную службу. В марте подписал трехлетний контракт. В 2021 году демобилизовался и заключил контракт еще на три года в составе 14-й отдельной механизированной бригады.

В марте 2022 года был награжден орденом "За мужество ІІІ степени".

Почётный гражданин г. Ковель (посмертно). Погиб 23 мая 2022 года вблизи поселка Белогоровка в Луганской области.

Навсегда 24 года.

Юрий Ковальчук

ИВАН ЛЕЩЕНКОВ

Капитан 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Позывной "Фанат".

Болельщик футбольного клуба "Заря".

Родом из Луганщины.

Присоединился к рядам 93-й бригады после получения высшего образования.

Воевал в АТО и ООС.

Командир разведывательного взвода.

Погиб во время боев на Изюмском направлении Харьковщины.

Он погиб 14 июля 2022 в районе освобожденного Дибровного возле Изюма незадолго до большого контрнаступления на Харьковщине. Офицер был похоронен на Лесном кладбище в Киеве. Имя военного даже во время похорон не раскрывали, потому что его родные не смогли уехать из оккупации. Также в его честь в Запорожье назвали переименованную улицу Добролюбова в Фанатскую.

Иван Лещенков "Фанат" / Фото: Фото из открытых источников

ЯРОСЛАВ ОЛЕЙНИК

Солдат мотопехотного батальона уч А4590

Родом из Сумщины. Родился и вырос в городе Кролевец.

Являлся участником АТО. Мобилизирован в марте 2022 года. Умер от ранений в госпитале 2 июня 2022 года.

Навсегда 36 лет.

Ярослав Олейник

ВЛАДИМИР ПРИМАЧЕНКО

Старший сержант. Позывной "Херсон".

Родился и вырос в Кривом Роге. Воевал в Афганистане. Являлся рабочим и менеджером на предприятиях.

Участник Революции Достоинства.

Был среди первых добровольцев, отправившихся в АТО. Воевал в составе "Айдара". Был ранен во время боев за Луганский аэропорт в 2014 году.

Имел вторую группу инвалидности.

В 2015 году участвовал в создании механизмов защиты ветеранов боевых действий. Соорганизатор забега "Уважаю воинов, бегу за героя Украины".

В 2022 году присоединился к рядам ТРО.

Погиб в бою вблизи Бахмута.

Навсегда 57 лет.

Владимир Примаченко / Фото: expres.online

АЛЕКСАНДР МАХАЧЕК

Полковник. Родом из Коростеня.

В 2015 году орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в 2022 году.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину руководил отрядом по установке минных заграждений и других средств обороны

Офицер Управления инженерных войск Командование Сил поддержки ВСУ, полковник Александр Махачек погиб при выполнении боевых задач 30 мая 2022 во время вражеских артиллерийских обстрелов в районе трассы Лисичанск-Бахмут.

Навсегда 49 лет.

Александр Махачек / Фото: Коростень.today.

ДАНИИЛ САФОНОВ

Лейтенант полиции

Родился в Донецке. В 2014 году переехал в Мариуполь, затем – на Тернопольщину.

Служил по контракту в 44-й отдельной артиллерийской бригаде.

В 2019 году после окончания контракта вернулся в Мариуполь, где вступил в ряды патрульной полиции. С началом российского вторжения в Украину в 2022 году защищал город. В апреле 2022 года передислоцировался со своими побрптимами на завод "Азовсталь", где и погиб 2 мая.

Похоронен 21 июня 2022 года в городе Теребовле Тернопольской области.

Навсегда 28 лет.

Даниил Сафонов / Фото: Википедия

ДАНИЛО МУРАШКО

Майор, военный летчик третьего класса 299-й бригады тактической авиации

Родился в Черниговской области.

Окончил Харьковский национальный университет воздушных сил. Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.

За время полномасштабного вторжения в Украину совершил 141 боевой вылет, уничтожив около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, около 30 автоцистерн топливных материалов, около 600 человек живой силы противника. Неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

Погиб в Донецкой области 27 января 2023 года, во время боевого задания на Су-25 в составе пары. Самолет Даниил был подбит русским истребителем. Отводя подбитый самолет от жилых построек, пилот потерял высоту для безопасного катапультирования и погиб.

Навсегда 24 года.

Даниил Мурашко

ДЕНИС САМОФАЛ

Лейтенант 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Позывной "Талиб".

Родом из Донбасса. Жил в городе Украинск. С детства мечтал стать военным. Окончил Львовскую национальную академию сухопутных войск.

Участвовал в ООС. Был командиром взвода. Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Погиб во время контрнаступления в Херсонской области, возле села Новая Каменка в октябре 2022 года. Офицер три часа держал бой для захода основных сил.

Навсегда 21 год.

Денис Самофал. Фото victims.memorial

АНДРИЙ СОРОКА

Лейтенант Национальной гвардии Украины

Участник боевых действий с 2014 года.

Во время полномасштабного вторжения уехал на войну вместе с отцом, вернувшимся из заработков из-за границы.

В мае-октябре 2022 года под командованием старшего лейтенанта Андрей Сороки, минометный взвод ликвидировал 4 БТР, грузовой автомобиль, БМП, легковой автомобиль, БПЛА, наблюдательный пост российских окупантов, 13 укрытий для личного состава, около 200 санитарных и более 100.

Погиб в Донецкой области 1 ноября 2022 года в результате артиллерийского обстрела.

Навсегда 27 лет.

Андрей Сорока / Фото: Суспільне

ВЛАДИМИР СОВА-ЛИСОВЕЦ

Сержант. Родился в Хмельницкой области. Увлекался мотоспортом, охотой и рыбалкой.

В 2015 году вступил в ряды 8-го отдельного полка специального назначения.

В апреле 2022 года был награжден орденом "За мужество III степени".

Погиб под Лисичанском в Луганской области в результате вражеского обстрела.

Похоронен в Хмельницкой области.

Навсегда 33 года.

Владимир Лисовец / Фото: vsim.ua

АЛЕКСЕЙ ХИЩНЯК

Командир группы специального назначения

Был награжден орденом "За мужество" III степени во время АТО. Почётный гражданин г. Хмельницкого (посмертно).

Погиб 7 сентября 2022 года в Херсонской области 7 сентября 2022 года.

В это время его жена была беременна, сына погибшего героя назвали Назарием.

Навсегда 33 года.