Новые графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится для украинцев

Графики помогут более гибко распределять электроэнергию, чтобы больше людей оставалось со светом.
Новый принцип составления графиков отключения света с разделением очередей на половины позволит ограничивать только необходимое количество абонентов и сократить время переключения до 30 минут.
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24".
Раньше, если нужно было ограничить 250 МВт мощности в очереди на 400 МВт, отключали всех абонентов, хотя в этом не было потребности.
"Потому что команда была на очередь – отключали всю очередь. А в этой очереди было достаточно много людей, которых можно было бы теоретически оставить заживленными в это время", – сказал Харченко.
Он добавил, что разделение очередей на половины позволит более точно формировать количество отключенных абонентов и оставлять со светом людей, которых раньше приходилось отключать.
Также эксперт отметил, что в облэнерго разработали четкие графики, по которым энергетики будут отключать и подключать потребителей за полчаса. Обычно специалисты ездят по объектам и переключают очереди вручную.
Напомним, с понедельника, 16 декабря, в Украине изменяются графики отключений электроэнергии, которые теперь будут одинаковыми для всех регионов.
Что теперь изменится:
- очереди будут разделены на подочереди (например, 1.1 и 1.2) во избежание перегрузок
- сами графики разбиты на 30-минутные интервалы
- не менее 3,5 часа со светом между возможными отключениями (если нет аварий)
- график на сутки будет обновляться каждый вечер
- прогнозный график на неделю будет позволять заранее планировать дела, потому что будут показаны часы, когда свет точно есть и когда может быть отключен
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