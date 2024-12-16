Новые графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится для украинцев

Графики помогут более гибко распределять электроэнергию, чтобы больше людей оставалось со светом.

Новый принцип составления графиков отключения света с разделением очередей на половины позволит ограничивать только необходимое количество абонентов и сократить время переключения до 30 минут.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24".

Раньше, если нужно было ограничить 250 МВт мощности в очереди на 400 МВт, отключали всех абонентов, хотя в этом не было потребности.

"Потому что команда была на очередь – отключали всю очередь. А в этой очереди было достаточно много людей, которых можно было бы теоретически оставить заживленными в это время", – сказал Харченко.

Он добавил, что разделение очередей на половины позволит более точно формировать количество отключенных абонентов и оставлять со светом людей, которых раньше приходилось отключать.

Также эксперт отметил, что в облэнерго разработали четкие графики, по которым энергетики будут отключать и подключать потребителей за полчаса. Обычно специалисты ездят по объектам и переключают очереди вручную.

Напомним, с понедельника, 16 декабря, в Украине изменяются графики отключений электроэнергии, которые теперь будут одинаковыми для всех регионов.

Что теперь изменится:

очереди будут разделены на подочереди (например, 1.1 и 1.2) во избежание перегрузок

сами графики разбиты на 30-минутные интервалы

не менее 3,5 часа со светом между возможными отключениями (если нет аварий)

график на сутки будет обновляться каждый вечер

прогнозный график на неделю будет позволять заранее планировать дела, потому что будут показаны часы, когда свет точно есть и когда может быть отключен

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