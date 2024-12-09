Новые графики отключений света: в "Укрэнерго" сообщили об изменениях 9 декабря

По всей территории Украины в понедельник, 9 декабря, будут действовать графики отключения света. Однако из некоторых регионов изменили графики.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В частности, с 10.00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.

Энергетики подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Для бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00.

Благодаря масштабным восстановительным работам энергетиков после массированной комбинированной атаки РФ энергетических объектов 28 ноября удалось снизить продолжительность отключения электроэнергии. Однако в Украине идет восстановление поврежденного оккупантами энергетического оборудования.

Напомним, российские оккупанты утром, 28 ноября, нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, это привело к увеличению продолжительности отключений электроэнергии до 6-8 часов в сутки.

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