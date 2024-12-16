Новые графики отключений света: в YASNO объяснили, как они будут работать

Украинцев предупредили, что подход к обесточиванию будет изменен.

В понедельник, 16 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей начинают действовать по-новому. Нововведения помогут более гибко и справедливо распределять электроэнергию.

О том, как они будут работать, в эфире Общественного радио рассказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

По его словам, новые графики отключений света не увеличивают и не уменьшают объемы имеющейся электроэнергии в украинской энергосистеме.

"Есть ложные представления, что новые правила добавляют или не добавляют нам электроэнергию. Нет. Новые графики это больше о равномерном распределении электроэнергии по всей Украине", – говорит Коваленко.

Генеральный директор YASNO отмечает, что есть несколько важных моментов:

раньше было 6 очередей, а сейчас будет 12 подочередей;

применялись часовые интервалы, теперь переходят к получасовым;

новый подход утвержден и обязателен для выполнения во всех регионах Украины.

Коваленко подчеркнул, что последний пункт позволяет получить большую вариативность для сетей. Это поможет более гибко и справедливо распределять электроэнергию в течение дня и недели между потребителями.

Гендиректор YASNO добавляет: для того чтобы узнать больше о новом распределении к подгруппам потребителю нужно: зайти на сайт YASNO, ввести свой адрес и найти свою новую подгруппу. Вы увидите два графика:

график вероятных отключений света в неделю, главная ценность которого – пересмотреть гарантированные промежутки со светом;

график обесточиваний света в день (белая и черная зона).

Напомним, 16 декабря время применения и объем ограничений будут касаться как бытовых, так и бизнес-потребителей. Это объясняется повреждением энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.

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