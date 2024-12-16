Новые графики отключений света: в YASNO объяснили, как они будут работать

Украинцев предупредили, что подход к обесточиванию будет изменен.
В понедельник, 16 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей начинают действовать по-новому. Нововведения помогут более гибко и справедливо распределять электроэнергию.
О том, как они будут работать, в эфире Общественного радио рассказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.
По его словам, новые графики отключений света не увеличивают и не уменьшают объемы имеющейся электроэнергии в украинской энергосистеме.
"Есть ложные представления, что новые правила добавляют или не добавляют нам электроэнергию. Нет. Новые графики это больше о равномерном распределении электроэнергии по всей Украине", – говорит Коваленко.
Генеральный директор YASNO отмечает, что есть несколько важных моментов:
- раньше было 6 очередей, а сейчас будет 12 подочередей;
- применялись часовые интервалы, теперь переходят к получасовым;
- новый подход утвержден и обязателен для выполнения во всех регионах Украины.
Коваленко подчеркнул, что последний пункт позволяет получить большую вариативность для сетей. Это поможет более гибко и справедливо распределять электроэнергию в течение дня и недели между потребителями.
Гендиректор YASNO добавляет: для того чтобы узнать больше о новом распределении к подгруппам потребителю нужно: зайти на сайт YASNO, ввести свой адрес и найти свою новую подгруппу. Вы увидите два графика:
- график вероятных отключений света в неделю, главная ценность которого – пересмотреть гарантированные промежутки со светом;
- график обесточиваний света в день (белая и черная зона).
Напомним, 16 декабря время применения и объем ограничений будут касаться как бытовых, так и бизнес-потребителей. Это объясняется повреждением энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.
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