Новые истребители для ВСУ: Зеленский сообщил об усилении защиты от реактивных дронов

Истребитель Gripen

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В ближайшее время Швеция должна передать Украине истребители Gripen для укрепления Военно-воздушных сил ВСУ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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«Благодарю Швецию за наши договоренности по истребителям Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время», — написал Зеленский на своем Telegram-канале.

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По словам президента, шведские самолеты дополнят уже имеющиеся в Украине американские истребители F-16. В частности, их планируется использовать для борьбы с российскими реактивными ударными дронами типа «Шахед».

В ходе встречи стороны также обсудили потребности Украины в области защиты от постоянных российских атак, прежде всего укрепление противовоздушной обороны, а также поддержку украинской энергетики в преддверии зимнего периода.

Особое внимание было уделено европейской интеграции Украины. Зеленский подчеркнул важность усиления давления на Россию и продолжения военной и политической поддержки Киева.

«Важно усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот. Именно таким должен быть совместный ответ Европы на российскую эскалацию», — отметил президент.

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Он также поблагодарил шведский народ, правительство и лично Ульфа Кристерссона за поддержку Украины и совместную работу в интересах безопасности Европы.

Напомним, что Украина готовится сделать шведские истребители Gripen основой своих Военно-воздушных сил, приобретя новые самолеты за счет средств масштабного европейского кредита.

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