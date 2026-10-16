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- Украина
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Новые истребители для ВСУ: Зеленский сообщил об усилении защиты от реактивных дронов
Шведские самолеты дополнят уже имеющиеся в Украине американские истребители F-16.
В ближайшее время Швеция должна передать Украине истребители Gripen для укрепления Военно-воздушных сил ВСУ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
«Благодарю Швецию за наши договоренности по истребителям Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время», — написал Зеленский на своем Telegram-канале.
По словам президента, шведские самолеты дополнят уже имеющиеся в Украине американские истребители F-16. В частности, их планируется использовать для борьбы с российскими реактивными ударными дронами типа «Шахед».
В ходе встречи стороны также обсудили потребности Украины в области защиты от постоянных российских атак, прежде всего укрепление противовоздушной обороны, а также поддержку украинской энергетики в преддверии зимнего периода.
Особое внимание было уделено европейской интеграции Украины. Зеленский подчеркнул важность усиления давления на Россию и продолжения военной и политической поддержки Киева.
«Важно усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот. Именно таким должен быть совместный ответ Европы на российскую эскалацию», — отметил президент.
Он также поблагодарил шведский народ, правительство и лично Ульфа Кристерссона за поддержку Украины и совместную работу в интересах безопасности Европы.
Напомним, что Украина готовится сделать шведские истребители Gripen основой своих Военно-воздушных сил, приобретя новые самолеты за счет средств масштабного европейского кредита.