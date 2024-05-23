Новые изменения к мобилизации: что такое "Обериг" и "Резерв+", и всех ли мужчин будут отправлять на ВВК

ТСН.ua собрал последние новости за сегодня, что известно об изменениях в мобилизации и сопутствующих вопросам.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Изменения для военнообязанных мужчин, наказание для уклонистов и тема прохождения военно-врачебной комиссии – в топ поисковых запросов украинцев.

ТСН.ua собрал последние новости за сегодня, что известно об изменениях в мобилизации и сопутствующих вопросам.

Как работает реестр военнообязанных "Обериг"

Заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин рассказал в интервью "Громадському", что "Обериг" собирает информацию из разных реестров – к примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

"Бумажный учет военнообязанных имел существенный недостаток: человек формально состоял на учете, а реально ТЦК не знало, где его искать. Вроде бы десятки тысяч военнообязанных, а пополнить армию никем. Попробуй, вручи повестку, если человек не открывает тебе дверь …", — отметил Литвин.

"Обериг" и "Резерв+" – не перепутайте

Некоторые украинцы путают эти два понятия. Поэтому объясняем:

"Обериг" – это электронная база о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Реестр автоматически наполняется информацией из разных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК. В реестре хранится такая информация о человеке: полное имя, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, судимость, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, присвоена военно-учетная специальность, звание и т.д.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, доступ к работе с реестром имеют квалифицированные операторы. Каждое свое действие они подтверждают электронной подписью.

А "Резерв+" – это мобильное приложение для военнообязанных, где можно обновить свои учетные данные. Он позволяет военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре "Обериг". Выполняет роль электронного кабинета для военнообязанного.

В отличие от "Оберега", Резерв+ является уединенным персональным веб-сервисом в мобильном приложении прежде всего для уточнения индивидуальных учетных данных.

Прохождение ВВК – есть ли отдельная повестка

Упомянутый нами выше заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева – подполковник Павел Литвин объяснил, существует ли отдельная повестка для прохождения ВЛК.

"На самом деле существуют только два вида повесток: для уточнения учетных данных и для мобилизации на военную службу. Последнюю в народе называют "боевой". Прохождение военно-врачебной комиссии происходит в рамках обновления учетных данных. Отдельной повестки на ВВК нет", — сказал он.

В то же время Павел Литвин напомнил, что в условиях военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны самостоятельно прийти в военкомат и для этого даже необязательно получать повестку.

Всех ли военнообязанных отправляют на ВВК

Также работник ТЦК Литвин объяснил, обязательно ли направление на ВВК обязательно для всех пришедших в военкомат.

По его словам, ТЦК рассматривает направление на военно-врачебную комиссию индивидуально. Но если человек вообще не обновлял свои данные в военкомате на протяжении многих лет, то, скорее всего, ВВК он будет вынужден пройти. Ибо других способов выяснить, пригоден ли этот человек, не существует.

Литвин объясняет, что ВВК могут избежать люди с бронированием. В таком случае военкомату нецелесообразно тратить время и направлять на ВВК гражданина, которого все равно не будут мобилизовывать в ближайшее время.

"На военно-врачебную комиссию сразу направляют человека, в отношении которого надо выяснить, пригоден ли он в целом к военной службе. Если же этой нужды нет, ВВК не будут привлекать. Если бы мы всех направляли на ВВК, комиссия не выдержала бы такой нагрузки", – говорит Литвин.

Что означают статусы в карточке военнообязанного

Военно-учетные признаки в военных билетах указывают категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к службе военнообязанного. Есть такие статусы: "уточняется", "подлежит призыву", "временно непригоден", "в розыске", "снято", "исключено".

Подробнее об этих статусах читайте по ссылке.

Ранее Минэкономики рассказали, какие изменения ожидаются с бронированием работников.

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