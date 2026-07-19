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- Украина
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Новые изменения на фронте: DeepState зафиксировал продвижение оккупантов (карта)
Аналитический проект DeepState сообщил об изменениях по линии фронта в Донецкой области.
Российские войска имеют продвижение вблизи сел Миньковка в Соледарской городской громаде Бахмутского района и Новомаркового Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области.
Об этом говорится в обновлении интерактивной карты DeepState.
Детали о масштабах продвижения или изменениях тактической ситуации в DeepState пока не привели.
DeepState регулярно обновляет карту боевых действий на основе анализа открытых источников, фото- и видеоматериалов, а также другой верифицированной информации.
Ранее армия РФ продвинулась вблизи города Родинского Покровского района и села Пазено Бахмутского района.
Напомним, украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины.