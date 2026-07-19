ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
320
Время на прочтение
1 мин

Новые изменения на фронте: DeepState зафиксировал продвижение оккупантов (карта)

Аналитический проект DeepState сообщил об изменениях по линии фронта в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Новые изменения на фронте: DeepState зафиксировал продвижение оккупантов (карта)

Российские войска продвинулись около двух населенных пунктов в Донецкой области / © Deepstatemap

Российские войска имеют продвижение вблизи сел Миньковка в Соледарской городской громаде Бахмутского района и Новомаркового Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области.

Об этом говорится в обновлении интерактивной карты DeepState.

Детали о масштабах продвижения или изменениях тактической ситуации в DeepState пока не привели.

Обновленная карта DeepState / © Deepstatemap

Обновленная карта DeepState / © Deepstatemap

DeepState регулярно обновляет карту боевых действий на основе анализа открытых источников, фото- и видеоматериалов, а также другой верифицированной информации.

Ранее армия РФ продвинулась вблизи города Родинского Покровского района и села Пазено Бахмутского района.

Напомним, украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie