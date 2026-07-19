Новые изменения на фронте: DeepState зафиксировал продвижение оккупантов (карта)

Российские войска продвинулись около двух населенных пунктов в Донецкой области / © Deepstatemap

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Российские войска имеют продвижение вблизи сел Миньковка в Соледарской городской громаде Бахмутского района и Новомаркового Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области.

Об этом говорится в обновлении интерактивной карты DeepState.

Детали о масштабах продвижения или изменениях тактической ситуации в DeepState пока не привели.

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Обновленная карта DeepState / © Deepstatemap

DeepState регулярно обновляет карту боевых действий на основе анализа открытых источников, фото- и видеоматериалов, а также другой верифицированной информации.

Ранее армия РФ продвинулась вблизи города Родинского Покровского района и села Пазено Бахмутского района.

Напомним, украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины.

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