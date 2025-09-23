ТСН в социальных сетях

Украина
111
1 мин

Новые колонии ярких птиц обнаружили в Одесской области: что о них известно

Появление пчелолоек и сиворакш в нацпарке Нижнего Днестра свидетельствует о чистоте и восстановлении природных ландшафтов.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Пчелоедки. Фото: William Kreijkes/ CC BY-SA 3.0

Пчелоедки. Фото: William Kreijkes/ CC BY-SA 3.0

Эксперты Нижнеднестровского национального природного парка зафиксировали две новые колонии редких птиц — пчелоедов и сиворакш. Их заметили во время обследования экологического маршрута «Карагольские сокровища».

Об этом сообщили в заповеднике.

Пчелоедки отличаются золотисто-каштановыми, бирюзовыми и зелеными оттенками перьев, тогда как сиворакши поражают аквамариновой, синей и фиолетовой окраской, напоминающей блеск самоцветов среди степных пейзажей. Оба вида являются перелетными: они гнездятся в поймах и степных участках Нижнего Днестра, а с наступлением холодов улетают зимовать в Африку.

Ученые отмечают, что появление новых колоний свидетельствует о восстановлении экосистемы. Для гнездования этим птицам нужны чистые обрывы, склоны и участки пойм, свободные от застройки, поэтому сохранение таких территорий имеет решающее значение.

«Следующей весной мы снова будем ждать возвращения этих ярких красавцев. Увидеть, как крысы охотятся в воздухе на насекомых, а сиворакша парит над степью — это всегда событие, которое захватывает не только любителей, но и даже опытных орнитологов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине живет самая большая летающая птица Европы — дрофа евразийская. Она является самым большим пернатым, который способен взлетать в нашей стране, и входит в число крупнейших птиц мира. Из-за редкости этот вид занесен в Красную книгу Украины.

111
