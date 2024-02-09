Новые командующий Сухопутными войсками и глава Генштаба: СМИ назвали кандидатов на должности

До этого времени командующим Сухопутными войсками был Сырский, а Генштаб до сих пор возглавляет Сергей Шаптала.

Вместо Александра Сырского новым командующим Сухопутными войсками ВСУ может стать заместитель министра обороны Александр Павлюк, а руководителем Генштаба ВСУ могут назначить командующего Силами терробороны Анатолия Баргилевича.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Минобороны Украины.

По информации издания, уже готовятся представления на назначение указами президента Павлюка и Баргилевича на должности командующего Сухопутными войсками и начальника Генштаба соответственно.

Александр Павлюк – биография

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк родился в Новограде-Волынском (сейчас Звягель) Житомирской области. Получил образование в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище. Впоследствии Павлюк окончил также Национальный университет обороны Украины им. Черняховского и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. В 2019 году стал кандидатом военных наук.

Павлюк на протяжении 1991-2006 годов прошел путь от командира танкового взвода 47-й гвардейской танковой дивизии (с. Гиллерслебен, Германия) до заместителя командира 30-й отдельной механизированной бригады (г. Новоград-Волынский, ныне – Звягель Житомирской области).

В течение 2006-2007 годов Павлюк командовал украинскими миротворцами в Косово. После этого и до 2010 года пребывал в должности начальника штаба 30-й ОМБр.

В течение 2010-2015 годов был командиром 24-й отдельной механизированной бригады (г. Яворов Львовской области).

С марта 2014 года Павлюк активно участвовал в отражении российской агрессии против Украины. 24 ОМБр под его командованием отличилась во время освобождения Славянска, Краматорска, Северска, Лисичанска. В августе 2014 года эта бригада с боями успешно продвигалась на Луганском направлении и обеспечила деблокирование Луганского аэропорта.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк/Фото: Facebook-страница Павлюка

В период 2015 года до начала 2017 года Павлюк состоял в должности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками ОК "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

С марта 2017 года по апрель 2020 года был командующим войсками ОК "Запад".

До июля 2021 года Павлюк командовал подготовкой Командования Сухопутных войск.

После этого до середины марта 2022 года являлся командующим Операцией Объединенных сил.

Когда началась полномасштабная война РФ против Украины 24 февраля 2022, Павлюк руководил обороной на востоке государства. С 15 марта по 21 мая 2022 года он возглавлял Киевскую ОВА. Павлюк обеспечивал организацию обороны и отражения российской агрессии в Киеве и области, руководил стабилизационными мероприятиями на освобожденных территориях Киевщины.

С мая 2022 по 21 февраля 2023 года состоял в должности начальника штаба – заместителя командующего Сухопутными войсками. Тогда же Павлюк был командующим Группировкой сил и средств обороны Киева.

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С 21 февраля 2023 года Павлюк занимает должность первого заместителя министра обороны.

Павлюк получил награды за вклад в укрепление обороноспособности Украины, личное мужество и героизм, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. Это:

звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (4 марта 2022 года);

орден Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней;

медаль "За военную службу Украины" и другие.

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Анатолий Баргилевич – биография

Генерал-майор Анатолий Баргилевич родился в селе Емельяновка Житомирской области. Образование получил в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского.

В течение 2020-2022 годов Баргилевич занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. Еще до полномасштабной войны в составе Сухопутных войск начал создавать и строить систему войск терробороны.

С 9 октября 2023 года Баргилевич является командующим Сил терробороны ВСУ.

Генерал-майор Анатолий Баргилевич/Фото: Facebook-страница ОК "Север"

В начале полномасштабного вторжения генерал-майор руководил обороной важнейшего сектора №1 обороны Киева на Гостомельском направлении. Баргилевич командовал группировкой, основу которой составляли подразделения терробороны, и он не допустил захват врагом Киева.

Почти полтора года состоял в должности главы штаба ОСГВ "Хортица". Эта группировка войск, в частности, участвовала в освобождении Харьковщины в 2022 году.

В 2022 году Баргилевич получил ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. А еще раньше, в 2016 году, Брагилевича наградили орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга, и по случаю Дня ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил генерала Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, а вместо него назначил генерал-полковника Александра Сырского, который до этого был командующим ОСГВ "Хортица". Президент сказал, что Сырский имеет успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, а также успешный опыт наступления – провел Харьковскую освободительную операцию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Официально! Залужный уволен! Будет Сырский!

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