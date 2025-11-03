ТСН в социальных сетях

Украина
464
1 мин

Новые контракты для ВСУ: Шмыгаль рассказал подробности

Предусмотрены четкие сроки службы, годовая отсрочка от мобилизации, повышенные выплаты и расширенный социальный пакет.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ / © СБУ

Министерство обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского приступило к подготовке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Новые контракты Министерства обороны Украины / © anothermag.com

Главное новшество – четкие гарантированные сроки службы: контракты будут заключаться на 1–5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения службы.

После принятия изменений в законодательство, контракт смогут подписать как действующие военные, так и новые защитники и защитницы. Кроме того, предусмотрено повышение ежемесячных выплат, бонусы за подписание контракта и расширенный социальный пакет.

"Новые контракты - это о справедливости и предсказуемости. Мы отвечаем на ключевые запросы военных, их семей и общества", - подчеркнул Шмыгаль.

Министерство обороны работает над деталями изменений вместе с правительством, Министерством финансов и партнерами, а в ближайшее время планируется обнародовать полный пакет нововведений.

Также напомним, что программу Контракт 18-24 для привлечения молодежи в ряды ВСУ снова расширили — на все составляющие Сил обороны.

464
