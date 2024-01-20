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Новые обвинения против Болдуина и DDoS-атака на банк: главные новости ночи 20 января 2024 года

Новые обвинения против Болдуина и DDoS-атака на банк: главные новости ночи 20 января 2024 года

Болдуину выдвинули новые обвинения из-за смерти Гатчинс / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Болдуина обвинили в убийстве оператора-украинки Галины Гатчинс Читать далее –>
  • ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов, а по периметру снова появились мины — МАГАТЭ Читать дальше –>
  • Суд избрал меру пресечения брату Игоря Мазепы Читать далее –>
  • В работе Monobank произошел сбой: банк отразил мощную DDoS-атаку Читать далее –>
  • Байден подписал временный бюджет во избежание правительственного шатдауна Читать далее –>

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