Новые ограничения для российской нефти и удар Израиля по сектору Газы: главные новости ночи 4 ноября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 4 ноября:
- Представители Пентагона не нашли случаев перепродажи западного оружия в Украине. Читать дальше –>
- Большая семерка и Австралия договорились о максимальной цене на российскую нефть. Читать дальше –>
- Определились все участники плей-офф Лиги Европы: кто потенциальны соперники "Шахтера" в 1/16 финала. Читать дальше –>
- Великобритания вводит дополнительные ограничения на закупку российской нефти. Читать дальше –>
- Израиль нанес удар по сектору Газа. Читать дальше –>
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