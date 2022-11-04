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Новые ограничения для российской нефти и удар Израиля по сектору Газы: главные новости ночи 4 ноября

Дата публикации
Просмотры
491
Время на прочтение
1 мин
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ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 4 ноября:

  • Представители Пентагона не нашли случаев перепродажи западного оружия в Украине. Читать дальше –>
  • Большая семерка и Австралия договорились о максимальной цене на российскую нефть. Читать дальше –>
  • Определились все участники плей-офф Лиги Европы: кто потенциальны соперники "Шахтера" в 1/16 финала. Читать дальше –>
  • Великобритания вводит дополнительные ограничения на закупку российской нефти. Читать дальше –>
  • Израиль нанес удар по сектору Газа. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
491
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