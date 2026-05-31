С 1 июня в Украине начинают действовать ограничения для рыбаков, которые не касаются вылова рыбы. Речь идет о мидиях и креветках, которым необходимо создать благоприятные условия для размножения.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В бассейне Черного моря вводится сезонный запрет на вылов черноморской креветки, который продлится до 31 июля, а также мидии — до 30 августа.

В ведомстве объясняют, что ограничения введены для обеспечения естественного воспроизводства водных биоресурсов.

За нарушение запрета предусмотрена административная или даже уголовная ответственность, а также обязательное возмещение нанесенного ущерба рыбному хозяйству.

Завершение нерестового запрета на реках

Между тем с 20 мая на большинстве рек Украины завершился весенне-летний нерестовый запрет. Это означает, что рыбаки могут возобновлять любительский вылов в разрешенных местах, однако со строгим соблюдением установленных правил.

В Госрыбагентстве подчеркивают, что в отдельных водоемах, в частности водохранилищах, прудах и лиманах, нерестовый запрет еще может действовать, поэтому перед выходом на рыбалку необходимо проверять локальные ограничения территориальных управлений.

Основные правила любительского рыболовства

В агентстве напоминают, что рыбалка разрешена только в пределах Правил любительского рыболовства. В частности:

Рыбачить разрешено удочками или спиннингами с использованием естественной или искусственной приманки. Общее количество крючков не должно превышать 7 на одного рыбака.

Каждый рыбак должен контролировать вылов самостоятельно — при себе необходимо иметь средства для измерения длины и веса рыбы.

Суточная норма вылова составляет 3 кг рыбы плюс одна особь, которая превышает минимально разрешенный размер.

Минимальные размеры разрешенной к вылову рыбы

В Госрыбагентстве напоминают о минимальных размерах отдельных видов рыбы. Например, сом должен быть не менее 80 см, щука — 50 см, судак — 42 см. Для других видов установлены отдельные ограничения, в частности белка — 30 см, голавль и чехонь — 24 см, синец — 22 см, линь и рыбец — 20 см.

В то же время некоторые виды, такие как атерина, верховодка, ротань-головешка, солнечный окунь и тюлька, не подпадают под ограничения по весу и количеству вылова.

Запрет на вылов краснокнижных видов

Отдельно под полным запретом остается вылов рыб, занесенных в Красную книгу Украины. Среди них — хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, вырезуб, стерлядь, белуга, осетр и другие редкие виды.

В Госрыбагентстве призывают рыбаков ответственно относиться к водным биоресурсам и соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и сохранить природные популяции рыбы.

