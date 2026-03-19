Новые ограничения для ухилянцев и СОЧ: в Раде рассказали, как усилят наказание

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В Верховной Раде нет единой позиции по введению жестких ограничений для нарушителей военного учета и военных, самовольно покинувших часть (СОЧ).

Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в интервью "Телеграфу".

По ее словам, несмотря на разговоры о возможных новых санкциях, соответствующие законопроекты пока не рассматриваются. Министерство обороны вместе с новой командой формирует собственную позицию по этому вопросу.

Реклама

Бобровская подчеркнула, что уже принятые решения об ужесточении ответственности не дали ожидаемого эффекта. В частности, речь идет об увеличении сроков наказания за СОЧ с 8 до 10 лет.

«Фактически мы дали большие сроки, чем за отдельные тяжкие преступления. Но только "плети" не работают», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что к проблеме нужно подходить комплексно — учитывать причины, по которым военные покидают части, их состояние, продолжительность службы и другие факторы.

По словам Бобровской, Министерство обороны уже анализирует ситуацию: в частности причины нарушений военного учета, масштабы «теневых» случаев, проблемы с обновлением данных, а также связь между СОЧ и переводами между подразделениями.

Реклама

Только после этого, отмечает она, можно формировать эффективную систему ответственности, а не вводить одинаковые наказания для всех.

Ранее в парламенте обсуждали идею усиления ограничений для ухилянцев и военных в СОЧ. В частности, предлагалось приравнять их к должникам по уплате алиментов.

В таком случае могли бы ввести ограничения на банковские операции, получение кредитов, использование административных услуг и даже право управления транспортом.

Впрочем, в настоящее время такие инициативы остаются на уровне обсуждений и не оформлены в виде официальных законопроектов.

Реклама

Параллельно государство продолжает изменять подходы к мобилизации. В частности, расширен перечень критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, а также обновлена процедура бронирования «Дії», позволяющая быстрее привлекать специалистов к работе.