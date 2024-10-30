Новые ограничения для водителей: что изменится с 1 ноября в двух городах Украины

Патрульная полиция предупредила об усилении ограничений скоростного режима на дорогах Киева и Днепра.
Патрульная полиция Украины предупредила водителей всех транспортных средств, что с 1 ноября 2024 года на некоторых участках автодорог Киева и Днепра меняется скоростной режим.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч", – говорится в сообщении.
Белошицкий также отметил, что комплексы автоматической фиксации нарушений на дорогах также будут перенастроены на актуально разрешенную скорость. Речь идет о камерах на Набережном шоссе, 4 в Киеве и на улицах Набережной Заводской, 64 и Набережной Победы, 38-А в Днепре.
Где изменятся ограничения в Киеве
В Киеве ограничение скорости движения транспортных средств усиливается с 80 км/ч до 50 км/ч. Изменения вводят на восьми участках:
- Проспект Романа Шухевича (с Северного моста до улицы Оноре де Бальзака).
- Улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков).
- Приднепровское шоссе.
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе).
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного).
- Проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
- Проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста).
- Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до городской черты Киева).
Как изменятся ограничения скорости в Днепре
В Днепре ограничение скорости изменится с 70 км/ч до 50 км/ч. Новый скоростной режим будет действовать на семи участках:
- Улица Набережная Заводская (за исключением перекрестка с улицей Академика Павлова, нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой, а также от выезда из шлакового отвала до разворота на мост Кайдацкий).
- Улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической).
- Шоссе Запорожское (от улицы Шинной до Аэропортовской улицы).
- Шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр").
- Солнечная Набережная (от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста, за исключением нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон).
- Мост Центральный.
- Мост Кайдацкий.
Напомним, водителей предупредили о нарушении ПДД, за которое предусмотрен штраф. Речь идет о парковке на полосе движения, предназначенной для передвижения велосипедного транспорта.
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