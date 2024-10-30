Новые ограничения для водителей: что изменится с 1 ноября в двух городах Украины

Патрульная полиция предупредила об усилении ограничений скоростного режима на дорогах Киева и Днепра.

Патрульная полиция Украины предупредила водителей всех транспортных средств, что с 1 ноября 2024 года на некоторых участках автодорог Киева и Днепра меняется скоростной режим.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Согласно решениям Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч", – говорится в сообщении.

Белошицкий также отметил, что комплексы автоматической фиксации нарушений на дорогах также будут перенастроены на актуально разрешенную скорость. Речь идет о камерах на Набережном шоссе, 4 в Киеве и на улицах Набережной Заводской, 64 и Набережной Победы, 38-А в Днепре.

Где изменятся ограничения в Киеве

В Киеве ограничение скорости движения транспортных средств усиливается с 80 км/ч до 50 км/ч. Изменения вводят на восьми участках:

Проспект Романа Шухевича (с Северного моста до улицы Оноре де Бальзака). Улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков). Приднепровское шоссе. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе). Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного). Проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади). Проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста). Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до городской черты Киева).

Как изменятся ограничения скорости в Днепре

В Днепре ограничение скорости изменится с 70 км/ч до 50 км/ч. Новый скоростной режим будет действовать на семи участках:

Улица Набережная Заводская (за исключением перекрестка с улицей Академика Павлова, нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой, а также от выезда из шлакового отвала до разворота на мост Кайдацкий). Улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической). Шоссе Запорожское (от улицы Шинной до Аэропортовской улицы). Шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр"). Солнечная Набережная (от перекрестка с улицей Любарского до Усть-Самарского моста, за исключением нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон). Мост Центральный. Мост Кайдацкий.

Напомним, водителей предупредили о нарушении ПДД, за которое предусмотрен штраф. Речь идет о парковке на полосе движения, предназначенной для передвижения велосипедного транспорта.

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