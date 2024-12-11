Новые отключения света: для чего Украину хотят разделить на зоны

Уже совсем скоро графики могут стать одинаковыми для всех регионов страны. Таким образом, удастся не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света.

Когда удастся реализовать такую идею и что для этого нужно читайте в эксклюзиве TSN.UA.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: В Украине будут по-новому отключать свет! Что изменится?

Почему важно разделение на зоны

Сейчас каждая область Украины устанавливает свои отдельные графики отключений, которые производятся по команде от Укрэнерго. Поэтому в некоторых регионах отключения света могут длиться до 4 часов, а в других – по 2 часа. Именно поэтому в Минэнерго хотят упорядочить систему отключений, сделав их одинаковыми. Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ в комментарии для ТСН.ua отметил, что разделение на зоны во время стабилизационных отключений света – это вполне логичное решение.

"Я неоднократно отмечал именно такой подход во время отключений света, потому что Украина в определенной степени уже поделена на зоны, мы, к сожалению, зависимы от поставок электроэнергии по некоторым направлениям и зонам. Например, у нас есть зона привлечения импортной электроэнергии – это мероприятие Украины .Там электроэнергия доходит до определенных областей и дальше не может попасть, потому что это физически невозможно организовать. логически выделить некоторые западные области так, чтобы они были скомпонованы между собой, и на период стабилизационных отключений самостоятельно выключались как единое территориальное объединение"

Эксперт добавляет, что отдельной зоной могут стать центральные регионы Украины и, например, восточные – Харьков, Сумы, Полтава, Запорожье, Днепр.

"Такое разделение на зоны может быть реализовано в зависимости от того, из какой именно генерации регионы получают электроэнергию и как между собой объединении сетью. По-моему, такое решение является правильным. Здесь главное – его реализация, что у нас, как всегда, под большим вопросом"

Что даст разделение на зоны

По словам Олега Попенко, благодаря таким отключениям в некоторых регионах станет больше электроэнергии, то есть она будет равномерно распределяться по территории страны.

"Сейчас есть большие разногласия в распределении электроэнергии. Например, в Харькове вообще не отключают электроэнергию. А в соседней, Сумской области, отключения есть, и они немалые. Графики отключений в каждой области разные по времени. А благодаря разделению на зоны произойдет определенное выравнивание графиков стабилизационных отключений. Электроэнергия будет выключаться равномерно по всей зоне, в которую входит. три-четыре области"

Если же враг нанесет воздушный удар по объекту энергообеспечения области, то избежать отключений или даже блекаута будет невозможно. Это уже после атак по объектам в Тернопольской и Ровенской областях.

Почему нужно исследовать показатели потребления

Эксперт добавляет, что такое разделение на зоны можно быстро организовать и объясняет, что для этого нужно.

"Особых финансовых затрат для этого не нужно, ведь процессом отключения будет руководить диспетчер Укрэнерго. Но чтобы новое разделение на зоны эффективно заработало, перед его запуском нужно провести большую аналитическую работу — детальное моделирование потребления электроэнергии по всем регионам Украины"

Олег Попенко добавляет, что кроме обеспечения электроэнергией, важен показатель ее потребления.

"У нас есть дефицитные регионы, а есть и профицитные, они завязаны на одной или максимум двух нитях поставок электроэнергии и все это в комплексе дает возможность выстроить определенную модель потребления. Поэтому регионы нужно объединять в зоны так, чтобы они должны были нужны объем потребления, который для них реально обеспечить

Отключение не дольше 6 часов

Между тем, в Минэнерго внесли изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии с целью обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями. Соответствующий приказ Минэнерго вступил в силу 3 декабря 2024 года. Согласно Инструкции, изменяется подход к составлению и применению графиков почасового отключения (ГПО) электроэнергии. В частности, они состоят дважды в год по результатам проведения летнего и зимнего режима измерений каждого ОСР (оператора системы распределения).

Графики составляются в объеме не менее 75% от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день. не менее 12,5% общего потребления замеров последнего режимного дня"

В Минэнерго добавляют, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены действуют следующие правила:

"Максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха; последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут".

Сокращение отключений

А еще на днях энергетики порадовали приятной новостью. В Украине постепенно сокращаются графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных ударов. Энергетики производят ремонты. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона. По его словам, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.

"По результату эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются"

Впрочем, следует помнить, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Что поможет избежать блекаута

Украинские энергетики – это титаны, которые ежедневно работают над тем, чтобы у нас был свет. Но, к сожалению, они не волшебники. Одним взмахом магической палочки невозможно зажечь свет и уничтожить нашего кровожадного соседа. Россия продолжает атаковать нашу страну, в том числе и объекты энергетической инфраструктуры. Именно поэтому глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина нуждается в срочных поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО. Это поможет избежать длительных отключений света. Глава МИД призвал союзников срочно оказать помощь для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

"Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блекаутов"

3 декабря Министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед началом встречи с генсеком Марком Рютте Сибига рассказал, чем вызван новый запрос Украины.

"Сейчас Россия пытается использовать энергетику как оружие. Они пытаются отрезать нас от ядерной энергии, атакуют ядерные энергетические объекты, и это новая реальность. Поэтому нам нужны сильные исторические решения партнеров вместо призывов к России"

Он подчеркнул, что Украине следует защитить от атак РФ 19 стратегических объектов, причастных к энергетике.

"И из заявления исходило, что прежде всего речь идет о ядерной энергетике. Как известно, на подконтрольной территории Украины расположены 4 атомные электростанции, включая закрытую ЧАЭС, распределительные мощности которой используются и сейчас. Также работоспособность объектов энергетики зависит от распределительных узлов" + " Мы уже направили конкретный перечень наших потребностей и надеемся, что конкретным результатом встречи сегодня и последующих дней будет решение наших ближайших партнеров поставить эти системы"

Ранее в ДТЭК объяснили , почему на западе Украины отменили обесточивание, а в других регионах нет. Это влияет как производство электроэнергии, так и целостность электросетей.

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